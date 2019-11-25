Справа НАБУ проти Олега Бахматюка політично вмотивована, а Ситник має прямий конфлікт інтересів, – адвокати

Юристи Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков (адвокатське об'єднання "Юридична компанія "Капітал") заявили, що оголошення в розшук бізнесмена Олега Бахматюка незаконно, а сама справа про рефінансування "VAB Банку" є політично мотивованим. Юристи Бахматюка готові оскаржити в судах незаконні дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), директор якого, Артем Ситник, має прямий конфлікт інтересів в цій справі.

Про це адвокати повідомили в ході прес-конференції "Нові обставини справи Пісарука-Бахматюка", яка відбулася в понеділок, 25 листопада, в інформаційному агентстві "УНІАН", повідомило інтернет-видання "Деловая столица".

Юристи вважають оголошення в розшук Бахматюка, яке відбулося з порушенням процедур, юридичним нонсенсом, а саму справу – політично вмотивованою.

"НАБУ намагається показати швидкі результати задля вмотивованості та обґрунтованості свого існування, а також допомогти керівникам країни показати результати, – наголосила Козаченко. - Всі передумови видачі кредиту відсутні взагалі в матеріалах НАБУ. НАБУ не аналізує взагалі ситуацію та необхідність для надання стабілізаційних кредитів", – пояснила вона. За словами юристки, давно досліджена, закрита справа була відкрита поспіхом, в умовах політичної кон’юнктури, і саме тому звинувачення НАБУ суперечать давно вивченим фактам, даним перевірок та експертиз. Козаченко наголосила, що "саме тому можна стверджувати, що не забезпечується повне і неупереджене розслідування".

Крім того юристи розповіли, що у директора НАБУ Ситника є прямий конфлікт інтересів у цій справі. Сам Ситник судом першої інстанції визнаний винним у корупційному правопорушенні, а основний свідок звинувачення – радник сестри Бахматюка Микола Надейко. Ситник не платив за елітний відпочинок на мисливській базі з дорогим алкоголем, розбивав квадроцикли і т.д. Визнаний винним у корупційному правопорушенні, Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ.

"Артем Ситник вчинив адміністративне корупційне правопорушення. Це є привід для його звільнення. Це обставини, встановлені судом. Одним з головних свідків обвинувачення є радник сестри Олега Бахматюка Микола Надейко", - розповів Лошаков. Ситник через довірену особу просив головного свідка, Миколу Надейка, який і оплачував відпочинок, відмовитись від своїх свідчень.

Юристи також наголосили, що Бахматюк вже кілька років намагається добитись реструктуризації та виплатити борг банків державі. Останні такі переговори відбулися наприкінці жовтня цього року, коли Бахматюк висунув пропозицію внести 500 млн гривень, й надалі кожен рік виплачувати по 1 млрд гривень до повної виплати всієї суми. Однак відповідей на свої пропозиції від посадовців Бахматюк так й не отримав.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України "VAB Банку" Олега Бахматюка. Нацбанк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд гривень, пішла на виплати коштів 80 тис. вкладників, як і передбачала ця програма.