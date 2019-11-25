Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу призведе до ефекту доміно в економіці України, – експерт

Керівник відділу сталого розвитку компанії Baker Tilly Олександр Баськов переконаний, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу може викликати ефект доміно в економіці та призвести до дефолту України.

Про це експерт заявив в колонці для інтернет-видання "Новое время".

Експерт нагадав, що "зелений" тариф в Україні ввели для залучення інвестицій у розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), зокрема, для будівництва сонячних і вітрових електростанцій. І держава гарантувала його незмінність до 2030 року. При цьому на даний час стали звучати заяви про необхідність його ретроспективного зниження.

"Сьогодні склалася ситуація, коли питання про розмір "зеленого" тарифу досяг своєї кульмінації: його хочуть не просто знизити, а знизити "заднім числом" за 3 роки, тобто ретроспективно", - написав Баськов.

На його думку, це буде мати негативні наслідки для України. Експерт підкреслив, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу стане поганим сигналом для інвесторів і здатне викликати ефект доміно в економіці.

"Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу фактично призведе до здешевлення електроенергії в мережі на 5 коп. Критична ця сума для кінцевого споживача? Очевидно, що ні. Однак зниження тарифу для інвестора може викликати ефект доміно, обвалити банківську систему та викликати дефолт в країні", - підкреслив Баськов.

Крім того, він нагадав про досвід ряду європейських країн, які ретроспективно знижували "зелений" тариф, внаслідок чого вони зазнали значних втрат, виплачуючи компенсації інвесторам.

"Приклад Румунії, Іспанії та Італії, які зробили ретроспективне зниження "зеленого" тарифу. Це призвело, по-перше, до низки судових позовів до міжнародного арбітражу. Радикальна зміна нормативної бази тягне за собою відповідальність держави за порушення своїх інвестиційних зобов'язань. Як наслідок - уряди країн несуть мільйонні збитки для виплати компенсацій інвесторам. А по-друге, і найголовніше, таким кроком фактично зруйнована галузь ВДЕ, яку не можуть відновити протягом останніх 2-3 років через втрату довіри інвесторів", - зазначив Баськов.

Нагадаємо, раніше банкір департаменту електроенергетики Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами у міжнародних судах значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякуватиме іноземних інвесторів.

Посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад раніше заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій є фундаментальним питанням, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу.