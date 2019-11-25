Резервний міждержавний банк запропонував співпрацю Кабміну і Національному банку України, - ЗМІ

Резервний міждержавний банк оголосив про своє бажання працювати на ринку України. Відповідне звернення президент РМБ Володимир Сіпачев направив президенту Володимиру Зеленському, його копія є в розпорядженні редакції "Апостроф".

РМБ спеціалізується на технічному кредитуванні для стимулювання розвитку економік і залучення додаткових інвестицій.

В основі співпраці - залучення капіталу в створення об'єктів і підприємств, стратегічно важливих для податкових надходжень і формування бюджетів всіх рівнів.

"Банк приймає в роботу об'єкти, запропоновані урядом для технічного кредитування, знаходить держави, здатні реалізувати такий проект на вищому рівні, і готує угоду між урядом України та урядом держави, яке надає технічний кредит", - йдеться в листі.

РМБ також пропонує кредитувати Кабмін, НБУ, комерційні банки, спільні підприємства та інфраструктурні проекти. Фінустанова планує здійснювати розрахунки через міжнародні платіжні системи, в тому числі SWIFT, в будь-яких міжнародних валютах, включаючи фіатні і криптовалюти. Для роботи на міждержавному рівні банк вже почав відкривати кореспондентські рахунки в банках держав, що обслуговуються.

Глава банку звернувся до президента України з проханням вивчити пропозицію, ініціювати створення спільної комісії Кабміну і НБУ для підготовки відповідних угод з РМБ і ратифікації у Верховній Раді України.

РМБ - міжнародна розрахункова і кредитно-фінансова установа, створена в 2016 році. Банк організовує і координує двосторонні і багатосторонні міждержавні розрахунки між національними банками по торговельних та інших операціях. Президент Резервного міждержавного банку - Володимир Сіпачев.