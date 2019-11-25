підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Фінанси
  • Резервний міждержавний банк запропонував співпрацю Кабміну і Національному банку України, - ЗМІ
25 листопада 2019, понеділок, 14:15 369 Документ
Фінанси 2019-11-25T16:15:02+02:00
Українські Новини
Резервний міждержавний банк запропонував співпрацю Кабміну і Національному банку України, - ЗМІ

Резервний міждержавний банк запропонував співпрацю Кабміну і Національному банку України, - ЗМІ

Банк, Зеленський Володимир, Резервний міждержавний банк, РМБ, Володимир Сіпачев

Резервний міждержавний банк оголосив про своє бажання працювати на ринку України. Відповідне звернення президент РМБ Володимир Сіпачев направив президенту Володимиру Зеленському, його копія є в розпорядженні редакції "Апостроф".

РМБ спеціалізується на технічному кредитуванні для стимулювання розвитку економік і залучення додаткових інвестицій.

В основі співпраці - залучення капіталу в створення об'єктів і підприємств, стратегічно важливих для податкових надходжень і формування бюджетів всіх рівнів.

"Банк приймає в роботу об'єкти, запропоновані урядом для технічного кредитування, знаходить держави, здатні реалізувати такий проект на вищому рівні, і готує угоду між урядом України та урядом держави, яке надає технічний кредит", - йдеться в листі.

РМБ також пропонує кредитувати Кабмін, НБУ, комерційні банки, спільні підприємства та інфраструктурні проекти. Фінустанова планує здійснювати розрахунки через міжнародні платіжні системи, в тому числі SWIFT, в будь-яких міжнародних валютах, включаючи фіатні і криптовалюти. Для роботи на міждержавному рівні банк вже почав відкривати кореспондентські рахунки в банках держав, що обслуговуються.

Глава банку звернувся до президента України з проханням вивчити пропозицію, ініціювати створення спільної комісії Кабміну і НБУ для підготовки відповідних угод з РМБ і ратифікації у Верховній Раді України.

РМБ - міжнародна розрахункова і кредитно-фінансова установа, створена в 2016 році. Банк організовує і координує двосторонні і багатосторонні міждержавні розрахунки між національними банками по торговельних та інших операціях. Президент Резервного міждержавного банку - Володимир Сіпачев.

Більше новин про: Банк Зеленський Володимир Резервний міждержавний банк РМБ Володимир Сіпачев

Архів
Новини
Турецька авіакомпанія призупинила рейси з Одеси до Стамбулу 16:02
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку більше ніж на третину 15:56
Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу призведе до ефекту доміно в економіці України, – експерт 15:43
Нардеп Бужанський закликав Бородянського говорити людям правду 15:35
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу" 12:59
Дніпропетровський губернатор Бондаренко хоче дати підряди своїм фірмам, - ЗМІ 10:39
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ 12:09
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький 12:30
більше новин
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві 19:36
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира 08:15
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-главу НКРЕКУ Вовка 11:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok