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  • У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ
25 листопада 2019, понеділок, 12:59 401
Політика 2019-11-25T16:39:35+02:00
Українські Новини
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ

У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ

Telegram, Антон Яценко, Степан Кубів, Слуга народу, Білий лицар, Тетяна Плачкова

У месенджері Telegram з'явився новий анонімний канал "Білий лицар". Судячи з назви, він буде альтернативою "Темному лицареві", що прославився "зливами" нібито внутрішньопартійних секретів "Слуги народу". Підписникам "Білого лицаря" обіцяють "всю правду про слуг народу і монобільшість", пише сайт "24 каналу".

Уточнюється, що канал публікуватиме позитивні новини, щоб "прості люди розуміли, що відбувається і чому слуг безбожно мочать". Також зазначається, що канал створений у зв'язку з тим, що в інформпросторі з'явилося багато негативу проти пропрезидентської партії.

Одне з перших повідомлень каналу присвячене проекту закону № 2047-д, що ліквідує так звані майданчики Яценка – посередницькі структури, які заробляють на передачі інформації від оцінювачів нерухомості до єдиної бази. ЗМІ пов'язують їх з народним депутатом Антоном Яценком. При підготовці до другого читання до законопроекту подали понад 1 тис. поправок, очевидно, щоб затягнути його розгляд.

"Слуги" проголосували на комітеті пустити його в залу, але тут різні "темні лицарі" прибігли і подали 1000 правок до закону, щоб підтримати товариша Яценка та його майданчики – мільйон на день як-не-як заробляють", – йдеться у повідомленні.

Далі "Білий лицар" наводить список депутатів, які запропонували зміни, і зазначає кількість поправок. Так, Тетяна Плачкова з ОПЗЖ внесла 143 поправки, Степан Кубів з "Європейської Солідарності" – 118, позафракційний Олександр Ковальов – 95. Антон Яценко запропонував 7 правок. Загалом у списку 11 представників депутатського корпусу.

"От і робіть висновки, хто з них у темі, а хто в темі і в долі", – пише "Білий лицар".

Він також обіцяє, що після того, як канал збере 500 підписників, буде оприлюднено інформацію про те, хто зі "слуг народу" підіграє Яценку. "Викривач" підкреслює, що його докази будуть "неспростовними фактами", які легко перевірити за допомогою вторинних джерел.

Як відомо, раніше навколо законопроекту № 2047-д виник скандал: низка депутатів зі "Слуги народу", що входять у парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, відмовилися підтримати цей законопроект. Президент зажадав від них пройти поліграф, щоб встановити, чи мав місце підкуп.

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