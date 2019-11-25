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  • Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький
25 листопада 2019, понеділок, 12:30 358
Політика 2019-11-25T13:00:01+02:00
Українські Новини
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький

Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький

Костянтин Кулик. Фото:
Костянтин Кулик. Фото: "Слово і Діло"

Прокурор Костянтин Кулик більше не буде працювати в ГПУ, зате його патрону Коломойському вдалося домовитися про переведення на роботу до СБУ, куди з 21 листопада перейшли справи "Бурісми" і Гонтаревої. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"З 21 листопада прокуратура, згідно із законом, припинила функцію досудового слідства. Це означає, що всі справи, які вела ГПУ, були передані в ДБР, НАБУ і СБУ. Серед них - та сама справа по "Бурісмі", яка фігурує в процесі можливого імпічменту президента США. Дискредитація Байдена стала чи не головним завданням чинного президента Штатів. В рамках цього завдання, за даними "Нью Йорк Таймс", люди Трампа залучили відомого українського прокурора Кулика, який повинен був довести незаконність доходів сина Байдена в Україні. Коли вся ця історія випливла на світ, Трамп опинився під загрозою імпічменту", - заявив Голобуцький.

За даними політолога, патрон Кулика - Ігор Коломойський так і не зміг домовитися з генпрокурором Рябошапкою про те, що Кулик залишається в ГПУ.

"У ГПУ для Кулика місця більше немає. Розуміючи це, Кулик навіть не з'явився на переатестацію. Це дало Рябошапці можливість заявити, що з 1 січня Кулик в прокуратурі не працює. А працювати він продовжить, за моїми даними, в СБУ. У конторі, куди з 21 листопада перейшли справи "Бурісми" та Гонтаревої. Хто подзвонив Баканову з приводу цього "чорта"? І як новоспечений працівник спецслужби буде пояснювати своєму керівництву співпрацю з розстріляним в Росії агентом ФСБ Євгеном Жиліним?", - зазначив Голобуцький.

Раніше в ЗМІ було опубліковано листування Костянтина Кулика з колишнім главою терористичної організації "Оплот" Євгеном Жиліним, який воював на стороні ДНР і був вбитий у Росії восени 2016 року.

Костянтин Кулик неодноразово ставав фігурантом антикорупційних розслідувань.
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