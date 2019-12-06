Скільки валюти встигнуть вивести нерезиденти йдучи з ринку ОВДП - відповіді на лекторії Ukraine Economic Outlook

10 грудня о 19:00 в Українському Домі (Київ) відбудеться IV економічний лекторій Ukraine Economic Outlook.

2019 рік – був одним з найбільш вдалих для нашої економіки. Він був особливий у всіх сенсах, хоч й починався погано. Ми пережили президентські та парламентські вибори, рекордні (більш ніж 10-мільярдні доларові) виплати за зовнішнім боргом, економічне зростання не лише не згорнулося, а прискорилося, ціна суверенних бондів України вперше за всю історію знаходиться на позначці 6%, усі рейтингові агентства світу нам підвищили рейтинги, а курс гривні, так взагалі зміцнився на 15%.

Здавалося б, чого переживати про майбутнє? Але! У 2020 році нас чекають всі такі ж високі виплати (8+ млрд доларів, 2019-20-21 роки – роки пікових виплат за нашими зовнішніми боргами). Кожна 4-я гривня недозбирається в бюджет. Занадто роздуті держвидатки уряду змушують Міністерство фінансів продавати сильно збільшений вал внутрішніх облігацій. І хоча Мінфін увесь час подовжує терміни і знижує прибутковість по них, є ризик, що коли "підуть нерезиденти", бюджет не буде кому виконувати в нашій країні у звичному обсязі.

А нерезиденти таки підуть. Світова фінансова криза не відмінився в 2019 році, а всього лише "відкладена", як припускає більшість аналітиків по осені 2020 року!

Як і коли вона нас наздожене? Наскільки Національний банк України встигне до наступної осені зміцнити гривню і наскільки її доведеться "відпустити" восени? І чи треба взагалі?

"Стане" ринок ОВДП з "виходом" нерезидентів? Скільки валюти вони встигнуть вивести з країни, коли зміниться тренд? І чи впорається Україна з "рекордними" зовнішніми виплатами в умовах, коли ринок "євробондів" буде для нас закритий?

Цього року на экономічному лекторії Ukraine Economic Outlook вперше будуть представлені 2 сценарних прогнози: що буде з економікою України восени якщо країну таки зачепить світова криза та як завершить Україна 2020 рік, якщо просто існуючі тренди збережуться.

Вартість квитка на вхід – 1 000 гривень.

Вартість VIP-квитка з фіксованим місцем у перших 4 рядах біля сцени та запрошеннями на спеціальний закритий прийом зі спікерами та спеціальними гостями заходу з уряду і парламенту – 2 500 гривень.

Квиток на захід можна замовити перейшовши за посиланням.

Традиційно, Ukraine Economic Outlook резервує 30 безкоштовних квитків на захід для студентів-економістів. Подати заявку на отримання безкоштовного квитка можна, перейшовши за посиланням.

Також частину грошей, які будуть зароблені на заході, Ukraine Economic Outlook традиційно передасть благодійному фонду "Банк життя", що займається боротьбою з дитячою лейкемією.