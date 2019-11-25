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25 листопада 2019, понеділок, 12:09 365
Економіка 2019-11-25T12:09:04+02:00
Українські Новини
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ

Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ

Тариф, НКРЕКП, Електроенергія, Валерій Тарасюк, Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг

Через перехресне субсидування промисловість "дотує" населення на 50 млрд грн на рік, але в кінцевому підсумку більшу частину різниці в тарифах оплачує населення, купуючи продукцію підприємств, у вартість якої закладені так звані дотації. Про це йдеться в матеріалі "Апострофа" "Електроенергія для населення: у чому ціна питання?", інформує портал obozrevatel.com.

Видання нагадує, що тарифи на електроенергію для населення в Україні є найнижчими в Європі. Але низькі тарифи - це ілюзія, оскільки населення оплачує різницю в тарифах для промисловості й населення, купуючи вироблену підприємствами продукцію, в ціну якої вона закладена.

"Низька ціна електроенергії для населення - це, насправді, ілюзія. Однаково ми платимо за більш високі тарифи для промисловості. Робимо це, купуючи виготовлену підприємствами продукцію, в ціну якої закладені витрати, понесені для підтримки низького тарифу для населення. І тут немає різниці, йдеться про товари чи про послуги, оскільки для їх виробництва всюди використовується електрика", - наголошується в матеріалі.

За інформацією "Апострофа", за поточного річного рівня споживання електроенергії вітчизняна промисловість як би "дотує" населення на приблизно 50 млрд грн на рік, даючи людям можливість користуватися низькими тарифами. Водночас зрештою громадяни сплачують значну частину цієї різниці в тарифах.

"Більша ж частина цих грошей, що їх ми нібито "недоплатили" під час щомісячних розрахунків за комунальні послуги, лягає на наші ж плечі у вигляді завищених відпускних і роздрібних цін. За оцінками експертів, скасування перехресного субсидування сповільнить їхнє зростання на приблизно 0,5% в рік. Це істотно - за підсумками 2019 року інфляція навряд чи перевищить 5%, отже можна буде прибрати десяту частину зростання цін", – повідомляє "Апостроф".

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і промисловості, а тарифи для населення неминуче виростуть.

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