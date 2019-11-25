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25 листопада 2019, понеділок, 10:39 373
Політика 2019-11-25T12:45:02+02:00
Українські Новини
Дніпропетровський губернатор Бондаренко хоче дати підряди своїм фірмам, - ЗМІ

Дніпропетровський губернатор Бондаренко хоче дати підряди своїм фірмам, - ЗМІ

Тендер, Контракт, Будівництво, фінансування, Олександр Бондаренко

Новий очільний Дніпропетровської області Олександр Бондаренко припинив всі виплати за інфраструктурні об'єкти для того, щоб видавити з ринку неугодні компанії і привести свої, повідомляє "Обозреватель".

Без оплати залишилися роботи з капітального ремонту дороги Вільне-Гвардійське (компанія "Будінвест інжиніринг) - 40 млн грн, капітальний ремонт спортивного залу в Кам'янському (ТОВ "Комунальник") - 10,5 млн грн, капітальний ремонт Божедарівській школи в Криничанському районі - 3 млн грн, реконструкція головної площі Марганця - 7,7 млн ​​грн та багато інших.

Бондаренко грає у теніс у спорткомплексі "Прометей", за який не розрахувався.

"А тим часом, - пише видання, - Олександр Бондаренко проводить показові об'їзди побудованих об'єктів, за які область так і не розрахувалася. Показово захоплюючись якістю побудованих об'єктів, він якось зовсім забуває згадати, що будівельники вже кілька місяців сидять без грошей".

Подібні дії вже сьогодні призводять до того, що жителі міст і сіл не можуть отримати елементарні блага цивілізації, такі, як вода. А взимку і зовсім викличуть колапс в області, люди в селах Дніпропетровщини не дочекаються приїзду "швидкої допомоги", залишаться без хліба, продуктів, а їхні діти не зможуть доїхати до школи, стурбований "Обозреватель".

І справа не в тому, що грошей в бюджеті немає, адже вони були виділені минулим Кабміном в повному обсязі, але їх не віддають підрядникам. Більш того, гроші, що лежать на рахунках казначейства, неможливо витратити на що-небудь інше, крім як на оплату зазначених робіт. Навіщо ж Олександр Бондаренко створює проблему на рівному місці?

На думку видання, керівництво області спеціально створює ситуацію, щоб розірвати договір з "неугодною" фірмою, яка виграла тендер на публічних торгах. Адже схема досить проста: не платити гроші підряднику, дочекатися моменту, коли він просто не зможе виконувати свої зобов'язання з причини відсутності фінансування, і на цій підставі розірвати контракт, щоб завести "свою" фірму.

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