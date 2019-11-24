підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 листопада 2019, неділя, 11:15 6
Шоу-бізнес 2019-11-24T12:15:01+02:00
Українські Новини
Світлана Лобода знялася в новому кліпі соліста Rammstein: зйомки проходили в Росії

Світлана Лобода знялася в новому кліпі соліста Rammstein: зйомки проходили в Росії

Rammstein, зірки шоу-бізнесу, Світлана Лобода, Frau & Mann, Ліндеманн

37-річна співачка Світлана Лобода знялася в кліпі 56-річного соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, в якому зіграла головну жіночу роль.

Кліп на пісню Frau & Mann ("Чоловік і Жінка") колективу Lindemann знімали в Росії, пише Spletnik.

Крім Лободи в кадрі з'являються лідер Pain Петер Тэгтгрен і шведський актор Петер Стормаре, а режисером атмосферного 7-хвилинного відео став російський кліпмейкер Сергій Мінадзе.

Говорять зараз, звичайно ж, не тільки новий кліп Lindemann, але і відносини Тілля і Світлани. Чутки про роман знаменитостей з'явилися кілька років тому: вперше Ліндеманн та Лобода були помічені разом на фестивалі "Спека" в Баку, однак особливо активно цю тему почали обговорювати, коли Лобода народила другу дочку (ім'я її батька Світлана не називає), яку назвала Тільдою.

Примітно, що і Тілль, і Світлана спокійно говорять один про одного з журналістами — тема не під забороною, однак жоден з них не підтвердив чутки про свій роман, але й не спростовував.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 Світлана Лобода народила дочку. Пологи відбулися в Лос-Анджелесі, США. Артистка вже вдруге стала мамою. Пізніше Лобода показала новонароджену дочку.

Більше новин про: Rammstein зірки шоу-бізнесу Світлана Лобода Frau & Mann Ліндеманн

Архів
Новини
У Росії пояснили пропажу з українських катерів особистих речей моряків 12:13
Президент Сербії пояснив, як їх зброя могла опинитися на Донбасі 11:51
Держдеп США оприлюднив 100 сторінок записів про відносини Трампа з Україною 10:35 Документ
Україна 4 роки не імпортує газ з Росії 08:52
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
більше новин
Виставка "Біг" відкрила свої двері у Будинку-музеї Булгакова до іменин письменника 21:09
Найбільші бізнесові асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор" 13:44
На Донбасі бойовики підбили з ракетного комплексу військовий автомобіль, троє бійців отримали контузію 22:06
За 15 років в Миколаївській обласній клінічній лікарні проведено майже 20 тисяч коронарографій 13:31 Прес-реліз
Єдиний медичний простір рятує життя, - Миколаївська ОДА 14:31 Прес-реліз
більше новин
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Оголошення Олега Бахматюка у розшук є незаконним та свідчить про конфлікт інтересів Директора НАБУ, - заява Укрлендфармінг 14:39
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
Транс-Марш в Києві Фото: hromadske
У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані 13:33
Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok