Світлана Лобода знялася в новому кліпі соліста Rammstein: зйомки проходили в Росії

37-річна співачка Світлана Лобода знялася в кліпі 56-річного соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, в якому зіграла головну жіночу роль.

Кліп на пісню Frau & Mann ("Чоловік і Жінка") колективу Lindemann знімали в Росії, пише Spletnik.

Крім Лободи в кадрі з'являються лідер Pain Петер Тэгтгрен і шведський актор Петер Стормаре, а режисером атмосферного 7-хвилинного відео став російський кліпмейкер Сергій Мінадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=Dji_km6UJvA" frameborder="0" allowfullscreen>

Говорять зараз, звичайно ж, не тільки новий кліп Lindemann, але і відносини Тілля і Світлани. Чутки про роман знаменитостей з'явилися кілька років тому: вперше Ліндеманн та Лобода були помічені разом на фестивалі "Спека" в Баку, однак особливо активно цю тему почали обговорювати, коли Лобода народила другу дочку (ім'я її батька Світлана не називає), яку назвала Тільдою.

Примітно, що і Тілль, і Світлана спокійно говорять один про одного з журналістами — тема не під забороною, однак жоден з них не підтвердив чутки про свій роман, але й не спростовував.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 Світлана Лобода народила дочку. Пологи відбулися в Лос-Анджелесі, США. Артистка вже вдруге стала мамою. Пізніше Лобода показала новонароджену дочку.