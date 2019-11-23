Український шпажист взяв "золото" етапу Кубка світу з фехтування, перемігши росіянина

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став переможцем етапу Кубка світу з фехтування. Про це повідомляє Sport.ua.

Так, повідомляється, що у змаганнях на шпазі 34-річний українець у фіналі переміг росіянина Вадима Анохіна з рахунком 11:10.

Крім того, українець Роман Свічкар завоював бронзу. А ось лідер команди Богдан Нікішин зупинився у чвертьфіналі.







Як повідомляли Українські Новини, українська шаблістка Ольга Харлан з легкістю виграла етап Кубка світу в мексиканському Канкуні.

У фіналі українка легко розібралася з італійкою Аріанною Ерріго – 15:6.



Раніше Харлан виграла Кубок світу з фехтування на шаблях.



Крім того, українська фехтувальниця розгромила росіянку у фіналі етапу Кубка світу.