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  • Український шпажист взяв "золото" етапу Кубка світу з фехтування, перемігши росіянина
23 листопада 2019, субота, 23:57 6
Спорт 2019-11-24T01:30:01+02:00
Українські Новини
Український шпажист взяв "золото" етапу Кубка світу з фехтування, перемігши росіянина

Український шпажист взяв "золото" етапу Кубка світу з фехтування, перемігши росіянина

Кубок світу, Ігор Рейзлін, Фехтування

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став переможцем етапу Кубка світу з фехтування. Про це повідомляє Sport.ua.

Так, повідомляється, що у змаганнях на шпазі 34-річний українець у фіналі переміг росіянина Вадима Анохіна з рахунком 11:10.

Крім того, українець Роман Свічкар завоював бронзу. А ось лідер команди Богдан Нікішин зупинився у чвертьфіналі.




Як повідомляли Українські Новини, українська шаблістка Ольга Харлан з легкістю виграла етап Кубка світу в мексиканському Канкуні.

У фіналі українка легко розібралася з італійкою Аріанною Ерріго – 15:6.

Раніше Харлан виграла Кубок світу з фехтування на шаблях.

Крім того, українська фехтувальниця розгромила росіянку у фіналі етапу Кубка світу.

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