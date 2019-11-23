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23 листопада 2019, субота, 17:51 240
Політика 2019-11-23T20:15:01+02:00
Українські Новини
Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - голова компані

Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - голова компанії Бахматюк

Олег Бахматюк
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба

Підозра НАБУ в розтраті коштів Національного банку України, вручене колишньому власнику "VAB Банку" і власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку, а також оголошення його в розшук ставить під загрозу подальшу роботу одного з найбільших аграрних виробників України, сказав бізнесмен в інтерв'ю УНІАН. За словами Бахматюка, конфлікт з НАБУ політично мотивований і негативно відбивається на інвестиційній привабливості України.

"Всі наші міжнародні партнери зараз, м'яко кажучи, здивовані. Банкрутство "Мрії" видаватиметься легкою балаканиною після падіння "Укрлендфармінг", – зазначив він.

За словами Бахматюка, що дана ситуація негативно відбивається на інвестиційній привабливості України та статус держави на міжнародній арені.

"Я знаю навіть, що є лист інвесторів, в якому вони попереджають, що, якщо будуть порушені їхні права, вони подадуть міжнародний позов на Україну. Тому люди, які створюють такі ситуації, роблять це несвідомо, і не знаю, з якою метою", - сказав Бахматюк.

За словами Олега Бахматюка, він неодноразово пропонував провести реструктуризацію боргів VAB банку і почати виплати за узгодженим сторонами графіком, але відповіді поки не отримав: "Ми пропонували взяти міжнародних радників, таких як, наприклад, "Ротшильд", Lazard, "велику четвірку" аудиторів, взяти відомі компанії в світі, які реструктуризують борги, і взяти юристів. Плюс, пропозиція, про яку ми вже говорили: повертаємо 8 мільярдів гривень, з яких відразу виплачуємо 500 мільйонів гривень гарантійного внеску, поки оформляються документи, і повертаємо мільярд гривень щорічно. Що в цьому поганого?".

Більш того, Бахматюк вважає весь процес політично мотивованим, адже публічні звинувачення з боку НАБУ з'явилися якраз в момент проведення переговорів про залучення ним коштів для виплат заборгованості банку: "Ми вийшли з пропозицією на Фонд гарантування вкладів, хочемо повернути 8 мільярдів гривень як сумлінні акціонери. І я поїхав домовлятися з покупцями нашої сировини - зернових - з компанією "Каргілл". Був в Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Женеві, де повністю домовився, що вони під майбутні контракти можуть забезпечити цей план по поверненню коштів. І коли ми вже були на фінальній стадії, в неділю, мені висувають підозру, яка повністю ламає ситуацію і робить переговори невигідними. Всі юристи, зараз розглядають наш кейс, кажуть, що він чисто політичний, тут порушені права людини, процесуальні норми".

Бахматюк нагадав, що в "Укрлендфармінг" працює близько 27 тис. людей, компанія справно платить податки в державний бюджет і грає важливу роль в забезпеченні продовольчої безпеки країни.

"Я сподіваюся, що компанія, яка дає роботу 27 тисячам осіб буде почута, а не знищена, а потім в кінці постфактум скажуть: "ну, так вийшло". У владі думають, що вони всі безсмертні і прийшли на сто років, і повторюють ту саму помилку, що і попередники", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася інформація про оголошення в розшук екс-власника "VAB Банку", власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Раніше, 14 листопада, детективи НАБУ повідомили Бахматюку про підозру в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого "VAB Банку" Національним банком України.

"Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом і виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційних господарства, три репродуктора, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів.

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