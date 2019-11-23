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23 листопада 2019, субота, 12:16 52
Суспільство 2019-11-23T13:11:19+02:00
Українські Новини
Можна в капелюсі і окулярах: в Україні змінили правила фотографування на паспорт

Можна в капелюсі і окулярах: в Україні змінили правила фотографування на паспорт

Фото, Паспорт, Документ
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

Міністерство внутрішніх справ дозволив громадянам України фотографуватися на паспорт у головному уборі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

Вказується, що МВС та Державна міграційна служба розробили уніфіковані вимоги до фотографій на документи, вирішивши таким образів проблеми, з якими стикаються представники різних віросповідань.

"Це паспорт громадянина України, закордонний паспорт, довідки на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженців. Власне, МВС, як орган, що формує державну політику у міграційній сфері, зробило все можливе, щоб забезпечити легку процедуру фотографування без порушення релігійних переконань", - зазначила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Заступник Міністра Сергій Гончаров повідомив, що нові норми відповідають міжнародним стандартам.

"Це результат спільної роботи Міністерства внутрішніх справ, міграційної служби та громадськості. Це не питання зручності, це питання дотримання прав і свобод, які гарантує Конституція. Ці норми відповідають стандартам ІКАО (International Civil Aviation Organization - Міжнародна організація цивільної авіації). Тому ці документи будуть прийнятні в міжнародному використанні", - сказав він.

Міграційна служба розробила відповідні плакати, на яких вказані всі можливі варіанти фотографування.

Повідомляється, що фотографія людини в документах повинна відповідати певним вимогам, зокрема є певні обмеження - фотографування в навушниках або затемнених окулярах.

Наголошується, що всі ці випадки дуже точно прописані, а всі підрозділи Міграційної служби вже ознайомилися з новими правилами.

Як повідомляли Українські Новини, вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові.

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