Чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній смузі протаранив 14 машин у Дніпрі

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) без потерпілих за участю 15 автомобілів стався ввечері 22 листопада на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка в Дніпрі.

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Водій автомобіля Land Cruiser намагався сховатися від співробітників Нацполіції, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з 14 автомобілями.

Поліція проводила спецоперацію з затримання фігурантів кримінального провадження, вони затримані.