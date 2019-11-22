Чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній смузі протаранив 14 машин у Дніпрі

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) без потерпілих за участю 15 автомобілів стався ввечері 22 листопада на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка в Дніпрі. Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Водій автомобіля Land Cruiser намагався сховатися від співробітників Нацполіції, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з 14 автомобілями. Поліція проводила спецоперацію з затримання фігурантів кримінального провадження, вони затримані.