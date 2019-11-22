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  • Чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній смузі протаранив 14 машин у Дніпрі
22 листопада 2019, пʼятниця, 21:14 25
Події 2019-11-22T21:41:20+02:00
Українські Новини
Чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній смузі протаранив 14 машин у Дніпрі

Чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній смузі протаранив 14 машин у Дніпрі

Land Cruiser, Нацполіція, Масове ДТП, ДТП у Дніпрі

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) без потерпілих за участю 15 автомобілів стався ввечері 22 листопада на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка в Дніпрі.

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Водій автомобіля Land Cruiser намагався сховатися від співробітників Нацполіції, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з 14 автомобілями.

Поліція проводила спецоперацію з затримання фігурантів кримінального провадження, вони затримані.

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