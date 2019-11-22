Імпорт з Росії знищує енергетику та вугледобування, – звернення до Зеленського

Керівники енергетичних компаній у своєму зверненні до Президента України Володимира Зеленського заявили, що імпорт дешевої електроенергії з Російської Федерації (РФ) та Білорусі знищує українську енергетичну і вугледобувну галузі, а також загрожує енергетичній незалежності країни і національній безпеці, його потрібно зупинити.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Енергетики відзначили, що демпінг імпортерів російської електроенергії на українському ринку призводить до штучного зниження ціни на електроенергію, і вітчизняні енергопідприємства вимушено зупиняються через нездатність конкурувати.

"З жовтня по листопад 2019 року в Україні з РФ та Білорусі було імпортовано близько 600 млн кВт-год. ​​Імпорт електроенергії призвів до вимушеної зупинки частини енергоблоків українських ТЕС. Через дешевий газ (74 дол/куб. м в РФ, 127 дол/куб. м в Білорусі - також з РФ) імпортери мають можливість поставляти в Україну електроенергію за демпінговими цінами. Саме тому в окремі дні ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" знижувалася до 91 коп./кВт-год. ​​Оскільки українські ТЕС та ТЕЦ сплачують ринкові ціни за вугілля та газ, вони не можуть конкурувати з демпінгом", - зазначили автори звернення.

Вони відзначили, що в результаті Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" в листопаді поточного року перевела усі ТЕС на роботу нижче мінімального складу обладнання (по одному блоку або корпусу на станції), частина працівників Луганської та Криворізької ТЕС були переведені на простий, чого ніколи не траплялося під час осінньо-зимового періоду (ОЗП) за всю історію української енергетики. А з 22 листопада 2019 року на невизначений термін в простій виходять ще 5 ТЕС із 4 тис. працівників. У свою чергу, простий ТЕС негативно позначається на ситуації у вугледобувній галузі.

"Оскільки ТЕС майже не працюють, на їх складах накопичується вугілля в значно більших обсягах, ніж необхідно для проходження ОЗП. Так, до листопада 2019 року запас вугілля на ТЕС зріс майже на 85%, до 2,3 млн тонн, до кінця грудня запас збільшиться до 3,3 млн тонн. Як наслідок, ТЕС не мають можливості заплатити шахтарям за отримане вугілля - він "мертвим вантажем" лежить на складі. За таких обставин вже в кінці грудня будуть змушені вийти в простій близько 50 тис. українських шахтарів", - спрогнозували автори звернення.

На їхню думку, така політика веде до катастрофи в українській енергетиці, загрожує незалежності країни та її безпеки в цілому. Все це відбувається через продовження імпорту електроенергії з РФ та Білорусі. Тому енергетики звернулися до керівництва держави з закликом зупинити імпорт.

"З метою забезпечення енергетичної незалежності та недопущення розвалу ОЕС України, підприємства теплової генерації України звертаються до Президента, прем'єр-міністра та РНБОУ із проханням - зупинити імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь", - наголошується в зверненні.

Лист підписали керівники найбільших енергогенеруючих компаній - "Донбасенерго", "Центренерго", ДТЕК, ТехНова та інші.

Нагадаємо, 11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що прийняті з ініціативи Геруса зміни в закон про ядерну енергетику дозволили відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Зеленський зазначив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

18 вересня Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в якому голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати імпортну електроенергію.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в 2 рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився у порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.