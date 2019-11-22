Порт Дмитра Фірташа найшидше росте серед конкурентів за обсягом перевалки зернових

Відповідно до національних рейтингів портів, які сьогодні були оприлюднені журналом "Порти України" на V Міжнародній конференції портовиків в Одесі, порт "Ніка-тера", що входить в Group DF Дмитра Фірташа, зайняв лідируючі позиції в оприлюднених рейтингах найбільших морських операторів України.

За підсумками минулого маркетингового року порт "Ніка-тера" посів перше місце за показником темпів зростання обсягів перевалки зернових.

"Обсяги перевалки зернових зріс на рекордні 185,2 %, тому "Ніка-тера" посів перше місце в номінації, випередивши таких відомих гравців ринку, як "Фрам Шиппінг Едженсі" (Чорноморськ) і "ТІС-Міндобрива" (Південний)", - йдеться в коментарі прес-служби Group DF для "Українських новин".

Також порту "Ніка-тера" вдалося отримати бронзову нагороду "Зерновий термінал року" і увійти в трійку найбільших портів в інший рейтингової номінації - за показником обсяг перевалки хлібних (зернових) вантажів.

"Компанія опрацювала на 85,2% більше зернових вантажів, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в коментарі прес-служби Group DF.

За словами керівника порту "Ніка-тера" Аліма Агакишиева, підприємству вдалося досягти успіху завдяки згуртованій роботі всієї команди і ретельному індивідуальному підходу до кожного клієнта.

"На тлі зростаючої конкуренції на ринку портових послуг, саме якісний і зручний сервіс, що відповідає кращим світовим стандартам, а також індивідуальний підхід до кожного клієнта, стали перевагою компанії. Слухати свого клієнта і знати його потреби – основа нашої стратегії", – цитує Аліма Агакишиева прес-служба Group DF.

Всього в рейтингу найбільших оператори морських портів України - 23 порту, які контролюють 91,7%-ву частку на ринку перевалки зернових в Україні.

"Ніка-тера" входить до групи компаній Group DF підприємця Дмитра Фірташа. В розвиток порту було інвестовано понад 1,5 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2019 року порт "Ніка-тера" обробив понад 7 млн тонн вантажів. У структурі вантажообігу зернові, зернобобові й олійні культури становили 74,7% (5,51 млн тонн), навалочні вантажі – 17,7% або 1,24 млн тонн, наливні (соняшникова олія) 2% або 0,14 млн тонн, решта – 1,6% або 0,11 млн тонн.

За даними журналу "Порти України" в 2018-2019 маркетинговому році через термінали морських портів України було відвантажено 49,2 млн тонн хлібних вантажів – на 10,1 млн тонн більше, ніж у попередньому маркетинговому році.