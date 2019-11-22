Імпорт електронергії погіршує надійність енергосистеми, – "Укренерго"

21 листопада під час обговорення проекту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей начальник відділу науково-проектного центру Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Борис Костюковський заявив, що імпорт електричної енергії не дозволяє вирішити проблему балансування енергосистеми України, адже імпортні поставки можуть призводити до зменшення резервів теплової генерації, також імпорт в години профіциту (падіння споживання) погіршує надійність роботи енергосистеми.

Про це повідомив веб-сайт ExPro.

"Будь-який імпорт – це заміщення нашої генерації. Очевидно, що заміщення теплової генерації, а це єдиний ресурс, окрім гідроенергетики, для балансування енергосистеми, тобто, витісняючи теплову генерацію, ми витісняємо ті балансові можливості, яких у нас і так не вистачає", - сказав він, додавши, що рівний графік імпорту витісняє атомну генерацію.

Також Костюковський зазначив, що імпорт відбувається в ті години доби, коли спостерігається профіцит потужності в енергосистемах суміжних країн, тобто в середині дня та вночі, коли в Україні й так достатньо своїх потужностей, а не в період ранкового та вечірнього максимумів, коли має місце їх дефіцит.

"На сьогодні, імпорт стараються забезпечити тоді, коли в суміжних енергосистемах виникає профіцит потужності. А коли це виникає? Це, як правило нічний та денний провал, а також сезонне зниження споживання в тих країнах, звідки ми можемо отримувати цей імпорт… Імпорт в нічний період і в денний провал навантаження – це ще більше погіршує ситуацію з можливістю забезпечення балансової та операційної надійності енергосистеми", - сказав представник "Укренерго".

Костюковський, з огляду на вище зазначене, підсумував, що покладатися на імпортні поставки електроенергії в питанні покриття дефіцитів під час зимових максимумів споживання не можна.

"Розраховувати на імпорт в зимовий період, з нашої точки зору, немає змісту. Будувати на цьому стратегію, мабуть, не можна з точки зору енергетичної безпеки країни. Тим паче, що імпорт може бути, а може його й не бути. Тому ми повинні мати власні потужності для проходження зимових максимумів незалежно від можливості імпорту електроенергії", - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, імпортні поставки електроенергії з початку роботи нового ринку, протягом липня-жовтня 2019 року досягли 1,538 млрд кВт-год. Найбільшими постачальниками електроенергії в Україну виступили Білорусь (644,9 млн кВт-год, або 42%) та Словаччина (573,9 млн кВт-год, 37%). Доля поставок з Угорщини становила 13% (191,4 млн кВт-год), а з Росії – 8%, або 127,9 млн кВт-год. Імпортні поставки зростали кожен місяць, досягши максимуму у жовтні (601 млн кВт-год).