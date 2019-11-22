Частина Києва стояла у заторах через пожежу в таксі Uber

У п'ятницю, 22 листопада, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа. Під час руху по дорозі загорівся автомобіль Chevrolet Lacetti з наклейками служби таксі Uber. Обійшлося без жертв, повідомляє "Інформатор" з посиланням на очевидців інциденту.

Автомобіль загорівся біля Солом'янської площі біля академії внутрішніх справ України.

За попередньою інформацією, авто їхало Повітрофлотським проспектом. Під час руху почалася пожежа. Загасити машину самостійно не вдалося. Довелося викликати рятувальників, які оперативно ліквідували займання.

На місці працювали рятувальники, патрульна поліція і медики. Деталі та причини інциденту з'ясовуються. На Повітрофлотському проспекті утворився затор.