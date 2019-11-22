Оголошення Олега Бахматюка у розшук є незаконним та свідчить про конфлікт інтересів Директора НАБУ, - заява Укрлендфармінг

НАБУ оголосило в національний розшук екс-власника VAB банку Олега Бахматюка. В компанії Бахматюка заявляють, що оголошення є незаконним і політично вмотивованим – в цій справі у Артема Ситника є прямий конфлікт інтересів, і він зацікавлений в тиску на свідка, щоб не втратити посаду директора НАБУ.

"Ми вважаємо оголошення в розшук Олега Бахматюка юридичним нонсенсом, адже спочатку мала би бути вручена підозра, чого по факту не відбулося – НАБУ надіслало підозру невідомо куди, а не вручило згідно з визначеним чинним законодавством порядком, - йдеться у заяві на сайті компанії Олега Бахматюка "Укрлендфармінг". - Звертаємо увагу, що грубі процесуальні порушення, на які пішов директор НАБУ Артем Ситник, відбуваються на фоні корупційного скандалу, пов’язаного з самим Ситником. Сьогодні мав відбутись суд, де розглядалася б апеляція по справі елітного відпочинку Ситника за чужий кошт. Артем Ситник хотів скасувати рішення суду першої інстанції, де він був визнаний винним у корупційному діянні. У разі остаточного підтвердження його провини Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ після внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, та буде змушений піти у відставку. Але Артем Ситник на засідання апеляційного суду не прийшов, а суддя цього суду заявив про самовідвід".

Ця справа підтверджує заяви про існування конфлікту інтересів у Артема Ситника по справі VAB-банку, адже ключовий свідок, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ - Микола Надейко, дав свідчення проти Ситника, які підтвердились фінансовими документами. Микола Надейко - радник сестри Олега Бахматюка. Він заявляв, що Ситник через довірену особу просив його змінити свідчення по цій справі. Надейко відмовився давати неправдиві свідчення і заявляє, що готовий пройти детектор брехні, щоб довести правдивість своїх свідчень, вже доведених слідством. Справа НАБУ проти Олега Бахматюка вочевидь використовується Ситником з метою тиску на свідка. "Ми вважаємо, що одним з головних мотивів таких дій директора НАБУ є страх втратити посаду. Артем Ситник готовий йти на грубі порушення чинного законодавства, як це відбувається з оголошенням у розшук Олега Бахматюка, - повідомляється в заяві. Наголошуємо, що дії НАБУ з оголошенням в розшук Олега Бахматюка є політично вмотивованими, юридично абсурдними та будуть оскаржуватися нашими юристами в суді".