підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 листопада 2019, пʼятниця, 13:43 149
Транспорт 2019-11-22T15:15:02+02:00
Українські Новини
Уряд Гройсмана виділив 1 млрд гривень на Вінницький аеропорт без розробленого проекту, – ЗМІ

Уряд Гройсмана виділив 1 млрд гривень на Вінницький аеропорт без розробленого проекту, – ЗМІ

Володимир Гройсман, Кабінет Міністрів України, Реконструкція, Аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Вінниця". Фото: airport.map.vn.ua

В кінці 2018 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення виділити понад 1 млрд гривень на реконструкцію аеропорту "Вінниця", хоча на той момент проект реконструкції ще не був навіть замовлений.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua у статті "Примхи Гройсмана: як екс-прем'єр дав мільярд на Вінницький аеропорт".

За даними журналістів, реалізовувати проект передбачалося за 262 млн гривень в рамках Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Але 27 грудня 2018 року уряд Володимира Гройсмана вирішив збільшити фінансування майже вчетверо – до більш 1,013 млрд гривень. А 5 лютого 2019 року Міністерство інфраструктури України презентувало проект з реконструкції аеродрому орієнтовною вартістю близько 2,2 млрд гривень, а саме: 1-я черга — 1,013 млрд гривень; 2-я черга — 1,202 млрд гривень.

"У зв'язку з цим виникає резонне питання: чи мав право уряд під керівництвом Володимира Гройсмана поспіхом приймати рішення про виділення значного державного фінансування на реконструкцію аеродрому МА "Вінниця" без розробленого самого проекту, а також проходження їм на той момент держекспертизи?" - задалися питанням автори статті.

Видання підкреслило, що реконструкція злітної смуги, руліжних доріжок та перону не призведе до збільшення пасажиропотоку, так як до цього не готова інша інфраструктура: термінал занадто маленький, недостатньо аеропортової техніки.

"Враховуючи неоднозначність "вінницької теми", питання про виділення грошей не може залишитися без уваги правоохоронних органів", - підсумували журналісти.

Вінницький аеропорт побудований в 1950-х роках. Його злітна смуга довжиною 2 500 м дозволяє приймати повітряні судна класу А 320 та Boeing 737. Термінал аеропорту розрахований на 186 пасажирів.

Більше новин про: Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Реконструкція Аеропорт "Вінниця"

Архів
Новини
Кирилівка. Фото: прес-служба ДержНС
У Кирилівці через шторм затопило бази відпочинку 15:20
Генпрокуратура передасть 114 проваджень зі справ Майдану в органи досудового розслідування 15:00
Зірваний з якоря танкер в Одесі вдарився об хвилеріз і перекинувся, почалася рятувальна операція 14:57
Оголошення Олега Бахматюка у розшук є незаконним та свідчить про конфлікт інтересів Директора НАБУ, - заява Укрлендфармінг 14:39
Аеропорт Одеси скасував всі рейси до вечора з-за аварійного літака з Туреччини 14:35
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok