Уряд Гройсмана виділив 1 млрд гривень на Вінницький аеропорт без розробленого проекту, – ЗМІ

В кінці 2018 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення виділити понад 1 млрд гривень на реконструкцію аеропорту "Вінниця", хоча на той момент проект реконструкції ще не був навіть замовлений.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua у статті "Примхи Гройсмана: як екс-прем'єр дав мільярд на Вінницький аеропорт".

За даними журналістів, реалізовувати проект передбачалося за 262 млн гривень в рамках Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Але 27 грудня 2018 року уряд Володимира Гройсмана вирішив збільшити фінансування майже вчетверо – до більш 1,013 млрд гривень. А 5 лютого 2019 року Міністерство інфраструктури України презентувало проект з реконструкції аеродрому орієнтовною вартістю близько 2,2 млрд гривень, а саме: 1-я черга — 1,013 млрд гривень; 2-я черга — 1,202 млрд гривень.

"У зв'язку з цим виникає резонне питання: чи мав право уряд під керівництвом Володимира Гройсмана поспіхом приймати рішення про виділення значного державного фінансування на реконструкцію аеродрому МА "Вінниця" без розробленого самого проекту, а також проходження їм на той момент держекспертизи?" - задалися питанням автори статті.

Видання підкреслило, що реконструкція злітної смуги, руліжних доріжок та перону не призведе до збільшення пасажиропотоку, так як до цього не готова інша інфраструктура: термінал занадто маленький, недостатньо аеропортової техніки.

"Враховуючи неоднозначність "вінницької теми", питання про виділення грошей не може залишитися без уваги правоохоронних органів", - підсумували журналісти.

Вінницький аеропорт побудований в 1950-х роках. Його злітна смуга довжиною 2 500 м дозволяє приймати повітряні судна класу А 320 та Boeing 737. Термінал аеропорту розрахований на 186 пасажирів.