Найбільші бізнесові асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор"

Проти законопроектів 1210 і 1210-1 вже виступили Американська торгова палата, Європейська Бізнес Асоціація, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, Рада підприємців при Кабміні та багато інших.

Американська торгова палата виступила проти законопроектів 1210 і 1210-1, які передбачають суттєве посилення податкового і адміністративного тиску на український бізнес.

На думку АСС, законопроекти порушують два базові принципи податкової політики - розсудливість і передбачуваність.

"Бізнес-спільнота країни висловила суттєве занепокоєння щодо нинішньої редакції законопроектів №1210 та 1210-1 та закликає Верховну Раду не розглядати ці законодавчі ініціативи без значного вдосконалення," – заявили в Американській торговій палаті.

Про недотримання цих базових принципів у поданих податкових законопроектах заявила і Європейська Бізнес Асоціація. ЕВА. яка раніше вже виступала проти згаданих ініціатив, зробила повторну заяву, в якій наголосила на необхідності дотримання стабільності податкового законодавства, яка порушується законопроектами 1210 і 1210-1.

"Пропоновані строки запровадження законопроектів (негайно після опублікування або з 1 січня 2020 року) є неприйнятними", – наголосили в Європейській Бізнес Асоціації.

Проти законопроектів 1210 і 1210-1 виступили і в Українському союзі промисловців і підприємців законопроектів.

"Найбільші недоліки документу – нові підходи до адміністрування, введення поняття "провини", "умислу". Ми ж розуміємо, що встановлення податковими органами провини і наміру вже в актах перевірок прокладає пряму дорогу, щоб далі формувалися кримінальні справи, якщо тільки суми донарахування будуть великі. Тобто чим більше бізнес, тим більше шансів, що при встановленні такого наміру будуть виникати додаткові проблеми у відповідних підприємств," – наголошує віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Юлія Дроговоз.

В УСПП наполягають: податкова сфера повинна бути прогнозована, і закликають виключити із законодавчої практики подібні "новації", що містять значні корупційні ризики.

У Федерації роботодавців України також вважають, що згадані законопроекти створюють суттєві ризики погіршення умов діяльності для бізнесу та для економіки. Зокрема, у ФРУ розкритикували обмеження на врахування у витратах відсотків по боргових зобов’язаннях, фактичне впровадження практики оподаткування курсових різниць, які виникають через коливання валютного курсу, різке підвищення акцизів на окремі товари (зокрема, на деякі тютюнові вироби).

"Запропоноване збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань не має економічного сенсу та несе виключено фіскально-каральне навантаження", - зазначив директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців Сергій Салівон.

У Спілці українських підприємців розкритикували ускладнення адміністрування податку на прибуток та трансферне ціноутворення, посилення податкового і адміністративного тиску на окремі галузі із порушенням принципу стабільності законодавства. Також у СУП категорично не погодилися із виключенням з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів у разі необґрунтованого нарахування податків і зборів.

Нагадаємо, раніше проти законопроектів 1210 і 1210-1 виступили і у Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, назвавши подані законопроекти "податковим терором проти сумлінних платників податків".