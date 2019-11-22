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22 листопада 2019, пʼятниця, 14:31 369 Прес-реліз
Медицина 2019-11-22T14:41:44+02:00
Українські Новини
Єдиний медичний простір рятує життя, - Миколаївська ОДА

Єдиний медичний простір рятує життя, - Миколаївська ОДА

Медицина, Лікарі, дитина, Лікарня, Вагітність, Охорона здоров'я, Кардіологія

19 листопада о 12:00 в пологовий будинок №2 м. Миколаєва бригадою Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф доставлена вагітна віком 38 років на 39 тижні вагітності в тяжкому стані, без свідомості, з вираженим загрудинним болем. Медикоментозна знеболююча терапія була неефективною.

Хвора терміново проконсультована головним міським експертом з кардіології та головним міським експертом з неврології, терміново проведені всі необхідні обстеження та запідозрено діагноз аневризми аорти.

Вже о 13:00 адміністрацією організовано переведення пацієнтки до обласної клінічної лікарні, де діагноз було підтверджено проведенням УЗД та комп’ютерною томографією.

О 14:00 реанімобілем консультативного відділу Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги, який придбано в 2019 році за бюджетні кошти, в супроводі мультидисциплінарної команди медиків: анестезіолога Михєєва С.О., акушер-гінеколога Остапенко В.В. та фельдшера, вагітна доставлена до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, де була екстрено прооперована. Шляхом кесарева розтину народилася жива доношена дівчина масою 3,300 г.

Завдяки злагодженій роботі міських та обласних закладів оперативно встановлено діагноз та доставлено пацієнтку до високоспеціалізованої клініки.

Життю дитини нічого не загрожує, мама очікує на другу чергу оперативного втручання. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання! Дякуємо за професійність медичним працівникам, які брали участь в наданні медичної допомоги пацієнтці.

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