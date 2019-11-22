підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 листопада 2019, пʼятниця, 13:31 373 Прес-реліз
Медицина 2019-11-22T15:15:02+02:00
Українські Новини
За 15 років в Миколаївській обласній клінічній лікарні проведено майже 20 тисяч коронарографій

За 15 років в Миколаївській обласній клінічній лікарні проведено майже 20 тисяч коронарографій

Медицина, Лікарня, Охорона здоров'я, Олександр Стаднік, Клініка

З 4 грудня 2004 року в обласній клінічній лікарні працює кардіоцентр. За цей час проведено майже 20 тисяч коронарографій. З 2007 року почали проведення стентувань, встановлено стенти більше 5 тисячам пацієнтам.

На той час це було одне з шести відділень Україні, що надавало таку високоспеціалізовану медичну допомогу. З 2000 року в відділенні проводиться імплантування кардіостимуляторів.

У 2008 році за кошти обласного бюджету, за сприяння влади та управління охорони здоров’я облдержадміністрації, придбано ангіограф. Завдяки цьому обладнанню рятували життя людей протягом 11 років. З часом вийшла з ладу рентгенівська трубка.

20 листопада цього року замінено необхідні деталі та обладнання знову в строю. На заміну необхідної деталі з обласного бюджету виділено 1 млн. 392 тис. гривень.

У кардіоцентрі обласної клінічної лікарні отримують допомогу жителі всієї Миколаївської області. Надання якісної медичної допомоги населенню Миколаївщини знаходиться на постійному контролі голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка.

Більше новин про: Медицина Лікарня Охорона здоров'я Олександр Стаднік Клініка

Архів
Новини
Кирилівка. Фото: прес-служба ДержНС
У Кирилівці через шторм затопило бази відпочинку 15:20
Генпрокуратура передасть 114 проваджень зі справ Майдану в органи досудового розслідування 15:00
Зірваний з якоря танкер в Одесі вдарився об хвилеріз і перекинувся, почалася рятувальна операція 14:57
Оголошення Олега Бахматюка у розшук є незаконним та свідчить про конфлікт інтересів Директора НАБУ, - заява Укрлендфармінг 14:39
Аеропорт Одеси скасував всі рейси до вечора з-за аварійного літака з Туреччини 14:35
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok