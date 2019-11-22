За 15 років в Миколаївській обласній клінічній лікарні проведено майже 20 тисяч коронарографій

З 4 грудня 2004 року в обласній клінічній лікарні працює кардіоцентр. За цей час проведено майже 20 тисяч коронарографій. З 2007 року почали проведення стентувань, встановлено стенти більше 5 тисячам пацієнтам.

На той час це було одне з шести відділень Україні, що надавало таку високоспеціалізовану медичну допомогу. З 2000 року в відділенні проводиться імплантування кардіостимуляторів.

У 2008 році за кошти обласного бюджету, за сприяння влади та управління охорони здоров’я облдержадміністрації, придбано ангіограф. Завдяки цьому обладнанню рятували життя людей протягом 11 років. З часом вийшла з ладу рентгенівська трубка.

20 листопада цього року замінено необхідні деталі та обладнання знову в строю. На заміну необхідної деталі з обласного бюджету виділено 1 млн. 392 тис. гривень.

У кардіоцентрі обласної клінічної лікарні отримують допомогу жителі всієї Миколаївської області. Надання якісної медичної допомоги населенню Миколаївщини знаходиться на постійному контролі голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка.