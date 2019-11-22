Імпорт електроенергії з РФ приносить золоті гори компанії Коломойського та російському "Інтер РАО", - Кучеренко

Російська електроенергія поступає на український ринок в "пікові" години за найвищими цінами, що дає можливість компанії Коломойського отримувати надприбутки. Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook та навів графік постачання російської електроенергії за 19-21 листопада.

"Російський імпорт не тільки витісняє український атом та українські ТЕС - це вже не новина. Він ще приносить золоті гори, бо заходить в години найбільшої прибутковості.

Дивиться на графік. З ранку в пікові години та у вечорі в пікові години, коли ціна найвища, російська електроенергія ллється в Україну рікою. Вночі, коли ціни обмежені і низькі, постачання майже нема. Протягом ночі система тримається виключно на українських станціях", - написав Кучеренко.

Депутат зазначив, що постачальник електроенергії з Росії - компанія "Юнайтед Енерджи", яка входить в орбіту Коломойського, - заробляє надприбутки. На противагу цьому вночі, коли ціни обмежені і є мінімальними, постачання з Росії також мінімальне. Таким чином, по мінімальним цінам продається електроенергія українського виробництва.

"Зокрема 19 листопада середня ціна продажу імпортної електроенергії з РФ склала 1 391 грн за МВт годину. В той же самий час ціна українських ТЕС була 1 250 грн. А це 11% додаткової маржі для російського ресурсу", - написав Кучеренко.

Він також нагадав, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заявляв, що імпорт з Росії з 15 листопада взагалі припиниться через збитковість. Проте з того часу імпорт зріс втричі і говорити про його збитковість не доводиться. А заробляє на цьому компанія Коломойського і російський монополіст "Інтер РАО".

Кучеренко також відзначив, що в нього є запитання не лише до автора правки, що дозволила імпорт електроенергії з Росії, а й до системного оператора НЕК "Укренерго".

"За цим графіком стоїть "Укрнерго". Диспетчер, який обмежує імпорт вночі, що правильно для енергосистеми, однак в години найбільшої ціни випускає його на ринок. Через це заробляє Юнайтед Енерджи та російська Інтер РАО замість Енергоатому, Укргідро чи українських ТЕС", - констатував Кучеренко.

Раніше народний депутат України, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що імпорт електроенергії з РФ означає, що ми фінансуємо енергогалузь країни-агресора, замість власної. На його думку, ситуацію щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ має розслідувати Служба безпеки України.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", який дозволив імпорт електроенергії з Росії. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.