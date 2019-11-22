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  • В FIFPro розчаровані діями чиновників Української асоціації футболу щодо Тайсона
22 листопада 2019, пʼятниця, 10:09 10
Спорт 2019-11-22T11:15:01+02:00
Українські Новини
В FIFPro розчаровані діями чиновників Української асоціації футболу щодо Тайсона

В FIFPro розчаровані діями чиновників Української асоціації футболу щодо Тайсона

Расизм, Спорт, Футбол, ФК Динамо, Тайсон, ФК

У Міжнародній федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) висловили надзвичайну стурбованість рішенням чиновників Української асоціації футболу (УАФ) покарати бразильського нападника донецького "Шахтаря" Тайсона, який став жертвою прояви расизму з боку фанатів під час матчу української Прем'єр-ліги між гірниками і київським "Динамо ", який відбувся в рамках 14 туру чемпіонату УПЛ.

Дана гра пройшла 10 листопада в Харкові і завершилася перемогою донецької команди з рахунком 1:0. На 74-й хвилині Тайсон після вигуків уболівальників показав їм середній палець і вибив м'яч. Гра була призупинена, а бразилець покинув поле в сльозах. Після відновлення зустрічі арбітр показав Тайсону червону картку.

"Ми дуже розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона. Покарання жертви расизму знаходиться за межею нашого розуміння і грає на руку тим, хто сам пропагує таку ганебну поведінку", - йдеться в заяві FIFPro, яка опублікована в мікроблозі організації в Twitter.

У четвер Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав "Динамо" одним домашнім матчем без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця сезону-2019/20) і зобов'язав внести грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень. Крім того, КДК дискваліфікував на один матч Тайсона, дискваліфікація гравця ще на два матчі носить умовний характер.

Більше новин про: Расизм Спорт Футбол ФК Динамо Тайсон ФК "Шахтар" УАФ Українська асоціація футболу FIFPro

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