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22 листопада 2019, пʼятниця, 09:39 560 Інфографіка
Економіка 2019-11-22T09:41:26+02:00
Українські Новини
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день

Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день

Аграрний фонд, Тимофій Милованов, Андрій Радченко, Іван Баришев

Голова державного ПАТ "Аграрний Фонд" Андрій Радченко увійшов в топ-25 найуспішніших CEO України за 2018 рік, згідно з рейтингом "Капітани бізнесу" видання Корреспондент. У той же день, Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обов'язків для того, щоб ліквідувати держкомпанію.

Так, в 2018 році ПАТ "Аграрний Фонд" сумарно приніс до бюджету 1,63 млрд грн., З яких 71 млн грн. - дивіденди. Активи держтрейдера виросли на 22,5% в 2018 і на 17,6% роком раніше.

При цьому Агарний Фонд є стратегічним аграрним підприємством, що спеціалізується на кредитуванні аграріїв добривами по зерновим форвардам. Зокрема, питома вага Аграрного Фонду в кредитуванні посівної за 2016-2018 рр. становила від 30% до 50%.

Нагадаємо, раніше Міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що звільнив Андрія Радченка, так як компанія не потребує розвитку, а повинна бути ліквідована.

Тимчасово виконуючим обов'язки ПАТ "Аграрний Фонд" призначено Івана Баришева, звільненого в 2015 р з того ж Аграрного Фонду за організацію збиткової угоди на $112,5 млн. з кредитування однієї з аграрних компаній.

Щорічно оновлюваний рейтинг "Капітани бізнесу" журналу Корреспондент базується на оцінці провідними економічними журналістами та представниками профільних асоціацій країни публічної репутації СЕО та особистого внеску керівника в результати компанії.

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