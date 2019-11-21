Кличко та поліція перевірять законність нерухомості прокурора Кулика, - ЗМІ

Столичну нерухомість прокурора України Костянтина Кулика перевірить сам Віталій Кличко. З таким запитом до КМДА звернулися активісти "Міжнародного антикримінального альянсу", повідомляє "112-Україна".



Вони продовжують розслідувати корупційні дії одіозного прокурора Кулика та боротися з незаконною київською забудовою на Жилянській, 59. Кажуть, є всі підстави вважати, що поверх, який надбудував Костянтин Кулик в елітному столичному комплексі "Дипломат холл", є незаконним, а гроші, за які він придбав нерухомість, отримано корупційним шляхом.



Щоб привернути увагу до порушення закону, активісти звернулися із запитами до Національної поліції України, Головного управління охорони спадщини, Державної архітектурно-будівельної інспекції. Планують запитати ще у профільного парламентського комітету та Генеральної прокуратури України.

Костянтин Кулик, найбагатший прокурор України, за інформацією журналістів – розслідувачів "Бігус.інфо", незаконно надбудував поверх в елітному житловому комплексі столиці, а гроші, за які придбав нерухомість, отримав унаслідок незаконних оборудок. Все нерухоме майно оформив на цивільну дружину, з якою нібито не живе, але протягом "розлучення" у них з’явилося троє спільних дітей.

"Є інформація про те, що ця надбудова відбувалася в момент введення в експлуатацію самого житлового комплексу. Тобто всі вже в ньому жили, і він вирішив собі надбудовувати ще один поверх", - розповідає Максим Кузнєцов, активіст ГО "Міжнародний антикримінальний альянс".

Вартість трикімнатної квартири у ЖК "Дипломат Холл" у середньому сягає 10 млн грн. В які кошти оцінити 400 кв. м з окремим входом, на яких зі своєю дружиною Іриною Німець мешкає прокурор, визначити важко, але сума сягає десятків мільйонів гривень. Звідки такі кошти у державного службовця, повинні розслідувати правоохоронні органи. Будівельні роботи Кулик розпочав ще у 2015 році, коли був військовим прокурором сил АТО. Але роботи з новою силою активізувалися навесні цього року. Активісти вже звернулися до голови Нацполіції України з приводу незаконних дій скандального прокурора Костянтина Кулика з вимогою відкрити кримінальне провадження.

Це свавілля не лише над столичною нерухомістю, а й над життям звичайних українців та їхніми доходами, називають такі дії прокурора Кулика активісти. Громадськість вважає, що все набуте незаконним шляхом має бути повернуто державі. З цим звернулися і до департаменту охорони культурної спадщини.

"Два тижні тому наша громадська організація проводила акцію протесту під стінами Генеральної прокуратури України, щоб не допустити скандального прокурора пана Кулика до роботи в новому офісі Генеральної прокуратури. Однією з підстав було те, що корупціонер не може боротися з корупцією", - нагадує Богдан Воронцов, голова ГО "Міжнародний антикримінальний альянс".

Наразі Кулик є одним із чинів Генеральної прокуратури. Він не пройшов тест до офісу оновленої Генеральної прокуратури, другий тиждень на лікарняному, але дивним чином продовжує вести обрані справи. Наприклад, минулими вихідними саме Кулик підписав повідомлення про підозру нещодавно заарештованому просто під час прогулянки з дитиною голові правління державного "Укрексімбанку" Олександру Гриценку.

Широко відомим став після прямого ефіру на каналі "1+1". Напередодні президентських виборів Кулик звинувачував колишнього президента Петра Порошенка у втручанні в розслідування справ проти його оточення. Екс-президент не змовчав - прийшов до студії "1+1" і звинуватив Кулика в роботі на Коломойського. Хоча раніше нагороджував прокурора орденом. Кулика й досі пов‘язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Саме через втрачені в "ПриватБанку" активи та дії Валерії Гонтарєвої Кулик нібито розслідує ці справи і тому міцно тримається за прокурорське крісло.

Активісти нагадали, що пан Кулик став першим українським посадовцем, якому оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Утім, це не завадило йому досі обіймати свою посаду, а все своє майно оформити на цивільну дружину. Виходить, що прокурор Кулик - захисник правосуддя - продовжує брехати пересічним громадянам не лише про своє життя, але й про свої статки. На протиправні дії Кулика вже звернули увагу навіть у парламенті.

Раніше 60 народних депутатів від різних фракцій підписали колективний запит на усунення Костянтина Кулика. Запит вже підтримав й антикорупційний комітет. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обіцяв звільнити скандального прокурора до кінця року.

Активісти додають, це ще не останні кроки. Надалі ГО "Міжнародний антикримінальний альянс" хоче відвідати комітет з питань містобудування і поговорити особисто з нардепами, а також запитати генпрокуратуру, на що саме хворіє пан Кулик та який заклад забезпечує йому лікарняний.