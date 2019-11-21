Ініціативи з реприватизації "Укртелекому" належать минулому керівництву ФДМ, яке планувало продати його іншому власникові, – ЗМІ

Колишнє керівництво Фонду державного майна (ФДМ) України ініціювало повернення "Укртелекому" в державну власність, керуючись політичними мотивами, його планували продати іншому власникові.

Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання "Апостроф" "Справедливості заради".

"Апостроф" нагадав, що судова епопея між компанією "ЕСУ", що володіє "Укртелекомом", і Фондом держмайна тягнеться більше 2 років. "Ще в травні 2017 року ФДМ подав позов з метою розірвати договір купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" з компанією "ЕСУ", яка в ході приватизації в 2011 році виступила покупцем телеком-оператора. Причиною було названо те, що компанія-інвестор нібито не виконала 2 з більш ніж 50 взятих на себе при угоді інвестиційних зобов'язань", - наголошується в матеріалі.

У той же час, автор матеріалу звернув увагу, що інвестор впевнений у необґрунтованості претензій ФДМ та стверджує - жодне із зобов'язань приватизаційного договору порушено не було.

"Суди, які розглядають спір між "ЕСУ" і ФДМ, поперемінно приймали рішення на користь то однієї, то іншої сторони. Після того, як на початку осені цього року Верховний Суд розглянув справу, він відправив її на ще один, вже третій, розгляд "з чистого аркуша", - повідомляється в матеріалі.

За інформацією "Апострофа", у ФДМ визнають, що судовий позов щодо повернення "Укртелекому" в держвласність затіяло попереднє керівництво Фонду, що керувалося політичними мотивами.

"Сьогодні в самому ФДМ не під диктофон зізнаються: ідею реприватизації "Укртелекому" міг взяти на озброєння минулий керівник – Віталій Трубаров. Подейкують, що його завзяття могло пояснюватись політичними мотивами: нібито виношувалися плани відбирання компанії у приватного власника з метою подальшої реприватизації – продажу іншому власникові. На користь цієї версії доречно навести слова аналітика, експерта з питань великої приватизації Олександра Пасхавера, який у спробах відбирання "Укртелекому" бачить ознаки конфлікту "сильних потенційних власників", які "борються за право керувати підприємством", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході інвестиційного форуму в Маріуполі (Донецька область) заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Економіст Олексій Кущ вважає, що можливе повернення в держвласність "Укртелекому" може поставити хрест на інвестиційних планах уряду та русі інвестицій до приватного сектору. На його думку, націоналізація "Укртелекому" викликає необхідність його повторної приватизації, але виручити за нього колишні 10,575 млрд гривень вже не вдасться, нинішня вартість компанії в 4-8 разів нижче.