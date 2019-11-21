Труханов вже наполовину у в'язниці, – нардеп Рабінович

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній раді України Вадим Рабінович заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов знаходиться "вже наполовину у в'язниці".

Про це парламентарій повідомив в ході великого телевізійного марафону "Діалог з країною" в ефірі телеканалу NewsOne.

Рабінович нагадав одеситам, що він ретельно стежить за діями мера міста, особливо за явно незаконними діяннями як особисто міського голови, так і його команди.

"У мене є ціла підшивка з незаконним забудовам в Одесі. Я знаю прізвища забудовників, знаю ситуацію з Трухановим, який наполовину у в'язниці (його й чіпати незручно)... Повірте, ми не дамо владі замовчати ці питання по Одесі", – пообіцяв Вадим Рабінович.