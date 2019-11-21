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21 листопада 2019, четвер, 17:38 181
Верховна Рада і партії 2019-11-21T19:00:02+02:00
Українські Новини
Труханов вже наполовину у в'язниці, – нардеп Рабінович

Труханов вже наполовину у в'язниці, – нардеп Рабінович

Вадим Рабінович, Опозиційна платформа - За життя, Геннадій Труханов, Мер Одеси, ОПЗЖ
Вадим Рабінович. Фото: newsone.ua
Вадим Рабінович. Фото: newsone.ua

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній раді України Вадим Рабінович заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов знаходиться "вже наполовину у в'язниці".

Про це парламентарій повідомив в ході великого телевізійного марафону "Діалог з країною" в ефірі телеканалу NewsOne.

Рабінович нагадав одеситам, що він ретельно стежить за діями мера міста, особливо за явно незаконними діяннями як особисто міського голови, так і його команди.

"У мене є ціла підшивка з незаконним забудовам в Одесі. Я знаю прізвища забудовників, знаю ситуацію з Трухановим, який наполовину у в'язниці (його й чіпати незручно)... Повірте, ми не дамо владі замовчати ці питання по Одесі", – пообіцяв Вадим Рабінович.

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