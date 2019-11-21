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21 листопада 2019, четвер, 16:21 148
Економіка 2019-11-21T16:28:16+02:00
Українські Новини
Реприватизаційні ігри держави можуть відштовхнути потенційних іноземних інвесторів, – Полтораков

Реприватизаційні ігри держави можуть відштовхнути потенційних іноземних інвесторів, – Полтораков

Укртелеком, Олексій Полтораков, Реприватизація
Олексій Полтораков. Фото: glavcom.tv
Олексій Полтораков. Фото: glavcom.tv

Політичний соціолог Олексій Полтораков вважає, що реприватизаційні гри держави, зокрема навколо компанії "Укртелеком", можуть відштовхнути потенційних іноземних інвесторів.

Про це він заявив в блозі для інтернет-видання Comments.ua.

"Основні, найбільш значущі ризики так званої "великої (ре)приватизації" чітко і рельєфно акумулює ситуація навколо (ре)приватизації "Укртелекому". Перш за все тому, що "Укртелеком" за своєю соціально-економічною сутністю - дещо неоднозначний, в чомусь навіть "токсичний актив", з проблемами, що поглиблюються,  загальної "внутрішньої" рентабельності та суміжних "зовнішніх" питань інвестиційної привабливості", - написав Полтораков.

Експерт зазначив, що система дротового зв'язку - основний ринок "Укртелекому" - поступово територіально звужується, економічно зменшується, соціально маргіналізується. І в зв'язку з цим підкреслив, що в разі націоналізації компанії, обсяг коштів, які державі доведеться повернути інвестору та вкласти пізніше в розвиток компанії, може виявитися значно більше, ніж вийде виручити при повторному продажі компанії.

"Дротовий зв'язок значимий лише там, де є ті чи інші проблеми з покриттям/охопленням "мобілок" - в сільській місцевості і тому подібне. Але саме там - найбільш високий рівень витрат і складнощів в обслуговуванні дротової інфраструктури. В силу цього обсяг навіть мінімально необхідних (з урахуванням взаємних боргів, похідних взаємозаліків і т.п.) для повернення попереднім приватизаторів-інвесторам вкладених коштів може виявитися більшим, ніж реальна ринкова вартість підприємства", - зазначив Полтораков.

До того ж експерт нагадав, що держава є неефективним власником, зокрема, "Укртелеком" до приватизації (в 2011 році) був збитковим підприємством, тягарем для державної скарбниці та кишень платників податків. І підкреслив, що реприватизаційні гри держави, швидше за все, відштовхнуть іноземного інвестора.

"Чергові (ре)приватизаційні гри держави з великим бізнесом - фактор, який може відштовхнути потенційних зовнішніх інвесторів, посилити й без того серйозні сумніви в стабільності горезвісного "інвестиційного клімату" в Україні та дієвості гарантій захисту приватної власності від чергових примх державно-політичної кон'юнктури", - спрогнозував Полтораков.

Раніше економіст Олексій Кущ висловив думку, що в разі націоналізації "Укртелекому" держава понесе значні збитки, а повторно компанію зможуть продати лише з великим дисконтом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації проданих раніше підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", щодо якого Фонд державного майна України зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.

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