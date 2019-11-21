Ретроспективна зміна "зеленого тарифу" є порушенням закону та міжнародних зобов'язань України, – глава вітроенергетичної асоціації Конеченков

Голова Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков заявив, що не може бути ніякого ретроспективного зниження "зеленого тарифу", і проти таких ініціатив виступають всі інвестори сектору ВДЕ в Україні, оскільки це порушує зобов'язання країни перед інвесторами і негативно впливає на галузь.

"Позиція нашої асоціації, позиція 99% ринку – ніякого ретроспективного зниження тарифу! Ті, хто виступає за ретроспективу, вони або не мають до ринку відносини, або лобіюють чужі інтереси. Банки, які надали кредити (на розвиток станцій ВДЕ), їм буде важко пояснити, чому інвестор, який отримав кредит і будує об'єкт, повинен продовжувати термін повернення кредиту за ретроспективи. Дуже важко закласти в яку-небудь бізнес-модель взагалі ретроспективу", - зазначив Андрій Конеченков.

Він також підкреслив, що ухвалення рішення про ретроспективне зниження тарифу загрожує Україні сотнями судових позовів.

"Ретроспектива – це вже прецедент для суду між інвестором і державою. Тому що це – порушення закону, правил гри, порушення гарантій держави, які держава надала інвестору, коли він заходив у цей ринок. Ми неодноразово зверталися до влади, написали лист президенту, прем'єру, голові комітету ВР з ПЕК Андрію Герусу, міністру енергетики, це список людей, що можуть вплинути на ситуацію, і ми чітко окреслили, як не потрібно впливати на інвесторів, а перший та головний пункт – це ніякого ретроспективного зниження тарифу", - зазначив Андрій Конеченков.

Нагадаємо, законодавством України та її міжнародними зобов'язаннями гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом не знищувати галузь і відмовитися від наміру ретроспективно знизити "зелений тариф".