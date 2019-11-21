підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новини
  • Політика
  • Ретроспективна зміна "зеленого тарифу" є порушенням закону та міжнародних зобов'язань України, – глава вітроенергетичної асоціації Конеченков
21 листопада 2019, четвер, 16:07 386
Політика 2019-11-21T16:12:16+02:00
Українські Новини
Ретроспективна зміна "зеленого тарифу" є порушенням закону та міжнародних зобов'язань України, – глава вітроен

Ретроспективна зміна "зеленого тарифу" є порушенням закону та міжнародних зобов'язань України, – глава вітроенергетичної асоціації Конеченков

Голова Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков заявив, що не може бути ніякого ретроспективного зниження "зеленого тарифу", і проти таких ініціатив виступають всі інвестори сектору ВДЕ в Україні, оскільки це порушує зобов'язання країни перед інвесторами і негативно впливає на галузь.

"Позиція нашої асоціації, позиція 99% ринку – ніякого ретроспективного зниження тарифу! Ті, хто виступає за ретроспективу, вони або не мають до ринку відносини, або лобіюють чужі інтереси. Банки, які надали кредити (на розвиток станцій ВДЕ), їм буде важко пояснити, чому інвестор, який отримав кредит і будує об'єкт, повинен продовжувати термін повернення кредиту за ретроспективи. Дуже важко закласти в яку-небудь бізнес-модель взагалі ретроспективу", - зазначив Андрій Конеченков.

Він також підкреслив, що ухвалення рішення про ретроспективне зниження тарифу загрожує Україні сотнями судових позовів.

"Ретроспектива – це вже прецедент для суду між інвестором і державою. Тому що це – порушення закону, правил гри, порушення гарантій держави, які держава надала інвестору, коли він заходив у цей ринок. Ми неодноразово зверталися до влади, написали лист президенту, прем'єру, голові комітету ВР з ПЕК Андрію Герусу, міністру енергетики, це список людей, що можуть вплинути на ситуацію, і ми чітко окреслили, як не потрібно впливати на інвесторів, а перший та головний пункт – це ніякого ретроспективного зниження тарифу", - зазначив Андрій Конеченков.

Нагадаємо, законодавством України та її міжнародними зобов'язаннями гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом не знищувати галузь і відмовитися від наміру ретроспективно знизити "зелений тариф".
Архів
Новини
Іспанія розслідує втручання російської розвідки в референдум в Каталонії 16:51
Глава СБУ Баканов пообіцяв вивчити справу танкера "Мрія" 16:49
Українці відтепер зможуть перебувати в Аргентині без віз півроку 16:29
Реприватизаційні ігри держави можуть відштовхнути потенційних іноземних інвесторів, – Полтораков 16:21
Рябошапку просять провести експертизу запису можливого розмови Труби і Ситника 16:19
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
Глава СБУ Баканов пообіцяв вивчити справу танкера "Мрія" 16:49
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok