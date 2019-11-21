КБ "Південне" програло суд на $200 млн американського Boeing

Конструкторське бюро (КБ) "Південне" та державне підприємство "Південний машинобудівний завод" програли у справі міжнародного консорціуму "Морський старт". Українська сторона повинна виплатити американської аерокосмічної компанії Boeing 200 млн доларів.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua, посилаючись на американське юридичне видання Law 360.

У 2013 році компанія Boeing подала позов про порушення умов контракту проти українських компаній. Підставою став перекладений на Boeing пакет з гарантіями за кредитами на сотні мільйонів доларів, пов'язаний з "Морським стартом".

Проект був створений ще у 1995 році як плавучий космодром для запуску ракет "Зеніт-3SL". Стартова вартість проекту склала 3,5 млрд доларів. Українські КБ "Південне" та "Південмаш" мали 15% капіталу консорціуму. До складу також входив Boeing.

Суд тривав 6 років, розгляди проходили у США, Швеції, Росії та Великобританії.

"Апеляції та докази українців суд остаточно відхилив, і тепер держава Україна має 200 млн доларів – і все це за невиконання обіцянок КБ "Південне", – йдеться у матеріалі Delo.ua.

Нагадаємо, що 3 листопада Кабмін звільнив главу космічного агентства Павла Дегтяренка, який до цього 30 років пропрацював у КБ "Південне".