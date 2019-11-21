У Києві встановили "пам'ятник" Вадиму Столару, – ЗМІ

"Місто має знати своїх героїв, особливо тих, які реально керують столицею!". Під таким гаслом сьогодні, 21 листопада, в Києві пройшла акція протесту проти корупції та "будівельної мафії" в місті. Організаторами акції виступила жіноча арт-група Angry Birds, участь у ній взяли близько 200 киян.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Близько 11:00 біля Бессарабської площі почали збиратися кияни з плакатами "Столар – справжній мер", "Столар багатий – красти не буде", "Дешеве житло для жебраків", "Брати Горові – крутіше братів Кличків". П'єдесталом слави для одіозного забудовника, якого називають "сірим кардиналом" Києва, вибрали порожнє місце колишнього монумента Леніну – саме тут і встановили "пам'ятник" Вадиму Столару.

На плакаті, який символізує пам'ятник, зображена фігура боксера з обличчям забудовника Вадима Столара – таким чином організатори спробували показати мешканцям столиці "справжнє обличчя" міської влади.

"У Києві є офіційний мер Віталій Кличко, якого всі знають. Але реально управляє та керує столицею інший чоловік – Вадим Столар, який при цьому залишається в тіні. Ми вважаємо несправедливим той факт, що всі "лаври" отримує один Кличко, адже головна заслуга в тому, на що сьогодні перетворюють Київ, належить саме Столару", - заявили учасники акції.

"Пам'ятник" встановили на порожньому місці колишнього монумента Леніну. Фото: unian.net

Встановлений "пам'ятник", за їх словами, має стати публічним визнанням того вкладу в розвиток міста, який роблять непублічні члени команди київського міського голови Віталія Кличка.

Люди практично нічого не знають ані про Столара, ані про братів Горових – але саме вони є "смотрящими" у сфері будівництва, і саме їм кияни платять "зверху" за кожний введений в експлуатацію квадратний метр".

У ході акції зазначили, що корупція в будівельному бізнесі досягає колосальних розмірів і вибудувана таким чином, що за кожний квадратний метр людям доводиться доплачувати "будівельної мафії" 10-20 доларів зі своїх кишень. За словами активістів, житло в Україні подешевшає лише тоді, коли буде переможена корупційна схема Столара-Горових.

Після мітингу учасники акції пройшли до бізнес-центру Парус на вулиці Мечникова, в якому розташовані офіси Вадима Столара і братів Горових.

Поспілкуватися з самими забудовниками учасникам акції не вдалося – ані Столар, ані Горові до народу не вийшли. Однак активісти не втрачають надії - мітинги біля "Паруса" пообіцяли проводити щотижня.