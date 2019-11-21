Казахстан включив "Амізон" АТ "Фармак" у протоколи лікування грипу та ГРВІ

Казахстан включив лікарський препарат "Амізон" великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) у клінічні рекомендації (протоколи лікування) лікування грипу та ГРВІ.

Про це журналістам в ході VII Щорічної науково-практичної конференції "Школа молодих вчених" сказав доктор медичних наук, головний науковий консультант компанії "Фармак" Віктор Марґітич.

"В цьому році в Казахстані введено "Амізон" у протоколи лікування грипу та ГРВІ. Це перша країна, де він офіційно включений", - сказав він.

Марґітич підкреслив, що "Амізон" - ефективний і безпечний препарат, який знають у всьому світі і використовують для лікування грипу та ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні клінічні дослідження підтвердили ефективність та безпечність лікарського препарату "Амізон" компанії "Фармак".

Продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.