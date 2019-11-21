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21 листопада 2019, четвер, 14:36 12 Прес-реліз
Медицина 2019-11-21T16:15:02+02:00
Українські Новини
"Фармак" веде активну роботу з розвитку науки і впровадженню інноваційних досліджень

"Фармак" веде активну роботу з розвитку науки і впровадженню інноваційних досліджень

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) веде активну роботу з розвитку науки та впровадженню інноваційних досліджень.

Про це журналістам в ході VII Щорічної науково-практичної конференції "Школа молодих вчених" сказав доктор медичних наук, головний науковий консультант компанії "Фармак" Віктор Марґітич.

"Сьогодні у нас проходить VII Щорічна науково-практична конференція "Школа молодих вчених" з міжнародною участю. Ми маємо багато міжнародних гостей з Австрії, Угорщини, Італії, Ірландії, Великобританії, США, гостей із Харкова з "Інституту монокристалів", з якими у нас тісна співпраця. Ця школа була у нас заснована в 2006 році, її натхненником була засновник "Фармак" Філя Жебровська, вона здійснювала всебічну підтримку розвитку школи, спочатку у нас були семінари, вони поступово переросли в конференції. Конференції допомагають розвивати взаємодію наших вчених - це плацдарм для розвитку контактів, обміну науковими думками, проблемами і способами їх вирішення з провідними вченими світу", - сказав він.

За словами Маргітича, результатом конференцій є підвищення наукової інформованості, а також нові ідеї та практичне їх застосування в питаннях наукових досліджень і розробки ліків, краще розуміння застосування ліків в клінічній практиці.

"Кінцева мета - покращити доступ пацієнтів до високоякісних, ефективних та безпечних ліків", - зазначив він.

За його словами, компанія "Фармак" веде активну роботу з розвитку науки, впровадження інноваційних досліджень.

"Філя Жебровська завжди приділяла велику увагу розвитку науки на "Фармаку" і залучала кращих студентів, науковців для роботи над різними проектами, над новими ліками, для впровадження інновацій, інноваційних досліджень, у тому числі і по синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів, в розробці різних готових лікарських форм, в проведенні досліджень з біоеквівалентності, у проведенні клінічних досліджень з оригінальними препаратами. Тобто "Фармак" за останні 10 років зробив великий крок вперед", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

 
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