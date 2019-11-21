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  • 26.11.19 11:00 Круглий стіл: "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року"
21 листопада 2019, четвер, 11:35 10
Прес-центр 2019-11-21T12:02:17+02:00
Українські Новини
26.11.19 11:00 Круглий стіл: "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року"

26.11.19 11:00 Круглий стіл: "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року"

26 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року".

Організатор: "Фінансовий клуб".

Під час круглого столу обговоримо наступні питання:

  • Ситуація на ринку кредитування агросектору: пропозиції банків та попит аграріїв (у розрізі строків, сум, видів кредитування)
  • Особливості кредитування аграріїв: лайфхаки банків.
  • Альтернативи класичному кредитуванню: їх плюси та мінуси. Хто ще, крім банків, працює на ринку фінансування аграріїв?
  • Перспективи агророзписок в Україні. Результати впровадження.
  • Як отримати кредит дрібним фермерам? Особливості роботи з фермерськими господарствами.
  • Як вплине відміна мораторію на продаж земель на фінансування агросектору?

На круглий стіл запрошуємо керівників банків, представників українського бізнесу, а також ЗМІ.

До участі в дискусії запрошені:

  • Кирило Мухомедзянов, спеціаліст з фінансового сектору Міжнародної фінансової корпорації (IFC);
  • Андрій Стецевич, заступник голови правління Ощадбанку;
  • Олександр Існюк, директор департаменту корпоративного бізнесу, Укргазбанку;
  • Лілія Лиманська, директор по роботі з АПК та телекомунікаційними компаніями Альфа-Банку;
  • Тетяна Корган, директор з корпоративного кредитування Альфа-Банку;
  • Олексій Тугаєв, начальник управління обслуговування корпоративних клієнтівбанку "Південний";
  • Ірина Груй, директор департаменту клієнтів малого та середнього бізнесу Кредобанку.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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