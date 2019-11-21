26.11.19 11:00 Круглий стіл: "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року"

26 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Ефективні моделі фінансування агросектору за підсумками 2019 року". Організатор: "Фінансовий клуб". Під час круглого столу обговоримо наступні питання: Ситуація на ринку кредитування агросектору: пропозиції банків та попит аграріїв (у розрізі строків, сум, видів кредитування) Особливості кредитування аграріїв: лайфхаки банків. Альтернативи класичному кредитуванню: їх плюси та мінуси. Хто ще, крім банків, працює на ринку фінансування аграріїв? Перспективи агророзписок в Україні. Результати впровадження. Як отримати кредит дрібним фермерам? Особливості роботи з фермерськими господарствами. Як вплине відміна мораторію на продаж земель на фінансування агросектору? На круглий стіл запрошуємо керівників банків, представників українського бізнесу, а також ЗМІ. До участі в дискусії запрошені: Кирило Мухомедзянов, спеціаліст з фінансового сектору Міжнародної фінансової корпорації (IFC); Андрій Стецевич, заступник голови правління Ощадбанку; Олександр Існюк, директор департаменту корпоративного бізнесу, Укргазбанку; Лілія Лиманська, директор по роботі з АПК та телекомунікаційними компаніями Альфа-Банку; Тетяна Корган, директор з корпоративного кредитування Альфа-Банку; Олексій Тугаєв, начальник управління обслуговування корпоративних клієнтівбанку "Південний"; Ірина Груй, директор департаменту клієнтів малого та середнього бізнесу Кредобанку. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх