Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК

Захисником колишнього народного депутата Олега Ляшка є адвокат Елеонора Салова, яка раніше представляла інтереси одного з підприємств ДТЕК Ріната Ахметова, інформує портал nashigroshi.org.

У 2016 році директор ПАТ "Нафтогазвидобування" виписав на Елеонору Салову довіреність представляти права та інтереси товариства в рамках будь-яких кримінальних проваджень та будь-яких стадіях, в усіх органах державної влади тощо.

Довіреність видавалася строком на 1 рік, чи продовжувалася вона наразі невідомо.

Салова захищає Ляшка у кримінальному провадженні за підозрою по ч. 2 ст. 346 КК (погроза або насильство щодо державного діяча). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Елеонора Салова у 2016 році разом із Андрієм Бутенком заснували ГО “Європейський проектний центр”.

За версією слідства, Ляшко 6 листопада в приміщенні міжнародного аеропорту "Бориспіль" наніс тілесні ушкодження народному депутату від "Слуги народу" Андрію Герусу.

Бійку Ляшко зняв на камеру і оприлюднив у Facebook. Ляшко, який кілька разів вдарив Геруса та порвав йому сорочку, звинувачував депутата лобіюванні імпорту російської електроенергії.

Своєю чергою Герус назвав Ляшка лобістом інтересів бізнесмена Ріната Ахметова та його енергетичних компаній, які заробляють на дорогій електроенергії.

Репортери зазначають, що відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії допомогло різко подешевшати електроенергії на так званому "ринку на добу наперед". Це саме та частина нового ринку електроенергії України, де купують електроенергію для водоканалів, офісів, магазинів, пекарень, тролейбусів тощо.