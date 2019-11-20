Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську 21 листопада, Новому Роздолі - до 23 листопада.Про це журналістам повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський, передають Українські Новини."Сьогодні запущена ТЕЦ в Новояворівську, 22-го (листопада) буде запущена в Новому Роздолі", - сказав він.За його словами, в Новому Роздолі систему теплопостачання наповнюють водою і ліквідую прориви."Сьогодні працівники ТЕЦ отримали перші виплати. Заборгованість по зарплаті була основною причиною, чому станції не запускали. Можемо сказати, що ситуація з ТЕЦ стабілізована", - додав Він.Він прогнозує, що жителі Новояворівська отримають тепло 20 листопада пізно ввечері або 21 листопада вранці, а жителі Нового Роздолу - до 23 листопада.Як повідомляли Українські Новини, раніше Львівська область заявляла про намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни старту опалювального сезону в Новому Роздолі були невідомі.Кабінет Міністрів розраховував на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську 17-18 листопада.Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019\/2020 років.31 жовтня Львівська обладміністрація вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на заходи щодо недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").У 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).