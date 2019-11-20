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2019-11-20T21:30:00+02:00 Події 2019-11-20T21:49:59+02:00 Українські Новини Українські Новини Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську 21 листопада, Новому Роздолі - до 23 Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську 21 листопада, Новому Роздолі - до 23 листопада