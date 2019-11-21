Платформа Бойка вимагає відновити виплати лікарняних та декретних

"Опозиційна платформа - За життя вимагає відновити виплати з Державного Фонду соціального страхування негайно і в повному обсязі". Про це йдеться у заяві політичної сили, розміщеній на її офіційному порталі.

У тексті документа наголошується, що нинішню владу абсолютно не турбують інтереси, проблеми і життя людей. Сьогодні директор виконавчої дирекції Державного Фонду соціального страхування Євген Баженков заявив про припинення всіх страхових соціальних виплат громадянам. У тому числі виплати лікарняних, допомоги вагітним та породіллям, державної допомоги на поховання у зв'язку з браком фінансування.

Уряд, профільне міністерство і керівництво Фонду прекрасно знали про накопичені проблеми з нестачею фінансування. Передумови нинішньої кризи в Фонді накопичувалися протягом усього року, але нічого не було зроблено для того, щоб запобігти нинішній ситуації. Влада виявилося простіше відмовити в законних виплати людям, що потребують допомоги, ніж навести лад в роботі відомств.

"Заморожування соціальних страхових виплат - ще один кричущий приклад безвідповідальності, байдужості і повного непрофесіоналізму нинішньої влади. Так розрекламована Зе-команда працює у всіх сферах і по-іншому не вміє. Така ж ситуація з питаннями опалювального сезону, комунальних субсидій, закупівель вакцин і ліків", - зазначено у документі.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від "уряду технократів" навести порядок в роботі відомств і припинити ховатися за безглуздими поясненнями. Соціальні виплати з Державного Фонду соціального страхування мають бути відновлені негайно і в повному обсязі. Громадяни України мають законне право на отримання допомоги від держави.

"Ми готові ініціювати позачергове засідання парламенту для внесення термінових змін до Державного бюджету і вирішення всього комплексу проблем з державним фінансуванням соціальних зобов'язань", - сказано в заяві партії.

"У зв'язку з грубими порушеннями конституційних прав українських громадян внаслідок блокування страхових виплат з Державного фонду, вимагаємо покарання всіх винних чиновників і профільного міністра. Уже ясно, що цій владі люди байдужі. Але якщо це так, то українському народові не потрібна така влада!", - резюмоване в заяві ОПЗЖ.