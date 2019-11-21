підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 листопада 2019, четвер, 06:33 11
Верховна Рада і партії 2019-11-21T09:30:01+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає відновити виплати лікарняних та декретних

Платформа Бойка вимагає відновити виплати лікарняних та декретних

Соціальні виплати, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Євген Баженков

"Опозиційна платформа - За життя вимагає відновити виплати з Державного Фонду соціального страхування негайно і в повному обсязі". Про це йдеться у заяві політичної сили, розміщеній на її офіційному порталі.

У тексті документа наголошується, що нинішню владу абсолютно не турбують інтереси, проблеми і життя людей. Сьогодні директор виконавчої дирекції Державного Фонду соціального страхування Євген Баженков заявив про припинення всіх страхових соціальних виплат громадянам. У тому числі виплати лікарняних, допомоги вагітним та породіллям, державної допомоги на поховання у зв'язку з браком фінансування.

Уряд, профільне міністерство і керівництво Фонду прекрасно знали про накопичені проблеми з нестачею фінансування. Передумови нинішньої кризи в Фонді накопичувалися протягом усього року, але нічого не було зроблено для того, щоб запобігти нинішній ситуації. Влада виявилося простіше відмовити в законних виплати людям, що потребують допомоги, ніж навести лад в роботі відомств.

"Заморожування соціальних страхових виплат - ще один кричущий приклад безвідповідальності, байдужості і повного непрофесіоналізму нинішньої влади. Так розрекламована Зе-команда працює у всіх сферах і по-іншому не вміє. Така ж ситуація з питаннями опалювального сезону, комунальних субсидій, закупівель вакцин і ліків", - зазначено у документі.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від "уряду технократів" навести порядок в роботі відомств і припинити ховатися за безглуздими поясненнями. Соціальні виплати з Державного Фонду соціального страхування мають бути відновлені негайно і в повному обсязі. Громадяни України мають законне право на отримання допомоги від держави.

"Ми готові ініціювати позачергове засідання парламенту для внесення термінових змін до Державного бюджету і вирішення всього комплексу проблем з державним фінансуванням соціальних зобов'язань", - сказано в заяві партії.

"У зв'язку з грубими порушеннями конституційних прав українських громадян внаслідок блокування страхових виплат з Державного фонду, вимагаємо покарання всіх винних чиновників і профільного міністра. Уже ясно, що цій владі люди байдужі. Але якщо це так, то українському народові не потрібна така влада!", - резюмоване в заяві ОПЗЖ.

Більше новин про: Соціальні виплати Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ Євген Баженков

Архів
Новини
Українці двічі просили "Тишу" для допомоги пораненим, але бойовики продовжували обстріл: постраждали 7 військових 09:24
Іванісов складе мандат, якщо скандал із зґвалтуванням підтвердиться, - Зеленський 09:03
У Зеленського зламався президентський літак і він запізнився на зустріч кораблів в Очакові 08:41
Бужанського і В'ятровича викликав суд у справі нацистської символіки СС "Галичина" 08:25
Платформа Бойка вимагає відновити виплати лікарняних та декретних 06:33
більше новин
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
Кримінальною справою проти Ляшка влада намагається залякати незгодних, - Кошулинський 11:25
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok