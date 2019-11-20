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20 листопада 2019, середа, 18:34 17
Події 2019-11-20T19:30:02+02:00
Українські Новини
Львів направив працівників "Львівтеплоенерго" в Новий Розділ для ліквідації проривів на тепломережі

Львів направив працівників "Львівтеплоенерго" в Новий Розділ для ліквідації проривів на тепломережі

Опалювальний сезон, Новояворівськ, Новий Розділ

"Львівтеплоенерго" у Новий Роздол (Львівська область), де досі не розпочався опалювальний сезон, для ліквідації проривів на тепломережі. Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.

Директор ЛКП "Львівтеплоенерго" Валентин Вольський повідомив, що працівники підприємства працюють у Новому Роздолі - ліквідують пориви, виявлені на теплових мережах.

За його словами, на цьому тижні жителі повинні отримати тепло.

"Ми допомагаємо Нового Роздолу подати тепло в квартири. При запуску тепломереж виявлені прориви. Сьогодні наші співробітники працюють над їх ліквідацією. Першочергове завдання - ліквідувати три прориву на магістральних трубопроводах. Всі роботи плануємо завершити сьогодні, щоб на цьому тижні жителі отримали тепло", - повідомив Вольський.

В Новому Роздолі і Новояворівську виникла загроза зриву опалювального сезону із-за проблем з теплопостачальним підприємством.

Внаслідок ситуації, що склалася, 60 тис. жителів цих міст залишаються без тепла.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новояворівську та Новому Роздолі у Львівській області - у містах, в яких досі не розпочався опалювальний сезон.

Львівська область заявляла, що має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, проте не запустила.

Терміни старту опалювального сезону в Новому Роздолі невідомі.

Кабінет Міністрів розраховував на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).

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