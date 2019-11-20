Єгор Чечеринда: Ось така у нас українська "система мульти-модальних перевезень"...

Прем'єр Гончарук розповів про "систему мульти-модальних перевезень, заявивши, що "Ви летите з умовного Мукачева до умовного Харкова і вам система має показати, яким чином вам буде легше дістатися". Своєю думкою з цього приводу на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поділився журналіст Єгор Чечеринда.

Прем'єр Гончарук про "систему мульти-модальних перевезень": "Ви летите з умовного Мукачева до умовного Харкова і вам система має показати, яким чином вам буде легше дістатися".. Безкоштовно доможу прем'єру, поки цю "систему" не запустили, витративши на неї державні кошти...) Жодного цивільного аеропорту в Мукачевому немає. Є лише занедбане військове летовище. Аеропорт є в сусідньому Ужгороді. Але він не приймає ЖОДНОГО рейсу, бо досі немає міждержаної угоди зі Словаччиною про використання її повітряного простору. Без такого використання простору словаків функціонувати аеропорт Ужгороду не може. Тобто для того, аби "долетіти" з умовного Мукачева треба спочатку доїхати або до "сусіднього" Львова - 230 км, або до "сусіднього" Івано-Франківська - 255 км. Потім долетіти до Києва (бо прямого рейсу з цих міст до Харкова немає), потім - пересісти на інший літак, а, може, треба буде ще й здолати відстань між столичними аеропортами Жуляни та Бориспіль - це 36 км, а вже потім долети до Харкова. Ось така у нас українська "система мульти-модальних перевезень"...