Головний свідок у справі про корупцію Ситника хоче пройти детектор брехні. Чи готовий до цього Ситник? – ЗМІ

22 листопада відбудеться судове засідання, яке розгляне апеляцію директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, якого обвинувачують в корупційних діях через дорогий відпочинок, що не був внесений до декларації про доходи та оплачений іншою особою. Це може стати кінцем кар'єри директора НАБУ. Ключовий свідок у даній справі Микола Надейко хоче пройти перевірку на поліграфі, щоб підтвердити свою правоту. Чи готовий пройти перевірку на поліграфі Ситник?

У травні цього року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно директора НАБУ Ситника. Його обвинуватили в тому, що він безкоштовно відпочивав в елітних мисливських угіддях господарства "Поліське-Сарни" в Рівненській області, а рахунок за нього оплачував його друг, бізнесмен Микола Надейко.

Сарненський районний суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному правопорушенні та присудив йому сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень. Однак попереду ще одне засідання - Рівненського апеляційного суду, який розгляне апеляцію Ситника, яке має відбутися 22 листопада. Рішення суду може поставити хрест на кар'єрі Ситника - якщо його визнають винним у корупційному діянні, він втратить право надалі займати свою посаду. Ключовий свідок у справі Ситника, Микола Надейко, який й оплатив елітний відпочинок директора НАБУ, заявляє, що готовий пройти перевірку на детекторі брехні.

Про це Надейко розповів в інтерв'ю інтернет-виданню "Обозреватель". За його словами, заяву в поліцію подавав не він, а був викликаний в якості свідка та надав свідчення, які повністю підтверджені фінансовими документами, що вивчило слідство.

"Я не знаю, хто подавав заяву. Знаю, що вилучили бухгалтерські документи, проводили розслідування, а потім поліція передала цю справу до Сарненського районного суду. Справа стосувалася відпочинку Ситника і того, що він за свій відпочинок не заплатив, - розповів Надейко. - з Артемом Сергійовичем я знайомий приблизно з 2016 року. Ми з ним подружилися. Я разів 5, якщо не помиляюся, допомагав йому з цим. Організовував відпочинок, скажімо так. Йому та його родині".

Надейко також повідомив, що зустрічався зі свідком з боку Ситника, який передавав прохання директора НАБУ про зустріч і переконував змінити свої свідчення: "Я через Дениса передав, що зустрітися готовий у будь-який час, але змінювати свідчення не буду. Я нікого не обмовляв, говорив те, що було насправді", - відповів Надейко.

Також Надейко підтвердив, що є радником сестри Олега Бахматюка, проти якого Ситник розслідує справу щодо рефінансування VAB банку - Бахматюк заявляв про конфлікт інтересів у Ситника. "Так, дійсно, я є радником керівника компанії "Авангард". І почав працювати задовго до того, як з'явилося це справа. Може Ситник бути ображеним на Бахматюка за цю справу? Я цього не виключаю, але стверджувати не можу".

Надейко заявив, що йому неприємні звинувачення в тому, що він нібито обмовив Ситника, адже усі його свідчення підтверджені фінансовою документацією мисливської бази, де відпочивав Ситник: "Якщо є якісь сумніви - будь ласка, я готовий довести свою правоту, що все, що я говорив, усі мої свідчення - абсолютна правда. Мені неприємно, що з мене намагаються зробити якогось брехуна. Готовий у будь-який час пройти детектор брехні. Чи готовий зі мною пройти детектор брехні Ситник? Не знаю. Подивимося".