Справою проти Ляшка влада намагається зачистити тих, хто здатний протистояти капітуляції, – Парубій

Кримінальною справою проти лідера Радикальної партії Олега Ляшка влада намагається залякати та усунути тих, хто здатний протистояти ганебній капітуляції.

Про це заявив народний депутат України Андрій Парубій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Відкриття українського ринку для російської електроенергії – це пряма зрада національних інтересів, зрада Держави. Саме про це, а не про щось інше, йшлося під час "емоційної дискусії" Ляшка в Бориспільському аеропорту. І саме за фактом державної зради мають відкриватися кримінальні справи", - написав Парубій.

На його думку, порушення кримінальної справи проти Олега Ляшка, який вважає державною зрадою "поправку Геруса", що дозволила імпорт електроенергії з країни-агресора, це намагання влади залякати здатних протистояти капітуляції України.

"Влада, напередодні законодавчого впровадження так званої "формули Штайнмайєра", зачищає політичне поле. Правлячий режим намагається залякуваннями, киданням за грати, арештами, нейтралізувати усіх політиків, які здатні протистояти ганебній капітуляції. Але ця влада має добре запам‘ятати – мільйони українців їй зачистити не вдасться. І Олег Ляшко – один із тих, хто буде боротися за Україну! Тримайся, друже! Слава Україні!" - написав Парубій.

Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання колишньому народному депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Проте 19 листопада суд ухвалив рішення відпустити Олега Ляшка на поруки депутатів.

6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з народним депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.