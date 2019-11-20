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  • Міжнародне тютюнове лобі після зустрічі з Зеленським може остаточно витіснити з ринку українських виробників, - ЗМІ
20 листопада 2019, середа, 15:39 334
Економіка 2019-11-20T15:46:11+02:00
Українські Новини
Міжнародне тютюнове лобі після зустрічі з Зеленським може остаточно витіснити з ринку українських виробників,

Міжнародне тютюнове лобі після зустрічі з Зеленським може остаточно витіснити з ринку українських виробників, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з найбільшими виробниками тютюнових виробів в Україні. Як повідомляє "НАШ", у зустрічі взяли участь представники компаній з іноземним капіталом "Бритіш Амерікан Тобакко", "Філіп Морріс Україна", "ДжейТі Ай" і "Імперіал Тобакко", однак були відсутні представники тютюнових компаній з українським капіталом.

Причиною зустрічі стала криза в тютюновій сфері, яка виникла в результаті останніх ініціатив влади України.

Зокрема, мова йде про фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців сигаретами, а також про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

На зустрічі президент заявив, що тютюнові компанії – одні з найбільших платників податків, при цьому податкові надходження з цієї сфери зростають. Так, за 9 місяців 2019 року відрахування до бюджету зросли на 7,5% – майже до 30,5 млрд грн.

Також президент Зеленський підкреслив, що виступає за поліпшення бізнес-клімату і прогнозованість державної політики і регулювання ринків.

При цьому, відсутність на зустрічі українських виробників не дозволила врахувати їхні інтереси і озвучити питання, що накопичилися. Увага президента лише до компаній з іноземним капіталом, у свою чергу, загрожує появою іноземної монополії на тютюновому ринку України, а також остаточним витісненням українських компаній з вітчизняного ринку.

Відсутність стійких регіональних гравців тютюнового ринку може призвести до втрати сталого економічного зростання, оскільки побудова конкурентного ринку і боротьба з монополіями неможливі без сильних регіональних виробників.
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