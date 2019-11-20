Компанія "Газ Ком-Трейд" заявила, що не фігурує в жодних кримінальних провадженнях, - ЗМІ

Один із провідних газотрейдерів України компанія "Газ Ком Трейд" спростувала інформацію, що нібито фігурує в кримінальних провадженнях ГСУ Нацполіції та ДФС України щодо недобросовісних учасників ринку природного газу, йдеться в заяві на Інтерфакс-Україна.

Напередодні таку неперевірену інформацію поширило інформагентство УНН, а згодом інші ЗМІ. У "Газ Ком Трейд" вважають це інформаційною диверсією проти компанії, яка веде успішну експансію на українському та міжнародному газотранспортному ринках:

"Інформацію, поширену інформагентством "УНН" та розтиражовану декількома провідними медіаресурсами, ми вважаємо диверсією, спрямованою на підрив нашої репутації в інтересах контрагентів як в Україні, так і на міжнародному ринку", - заявила директорка компанії Ольга Кривенко.

За інформацією ДФС України, весь обсяг імпортованого компанією "Газ Ком Трейд" на територію України газу було розмитнено згідно з вимогами українського законодавства і сплачено ПДВ на суму 159,9 млн грн.

Компанія "Газ Ком Трейд" є одним із провідних гравців на українському газовому ринку. Річні обсяги реалізації газу на користь газових трейдерів та кінцевих споживачів становили 160 млн куб м, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією видання "Бізнес-Цензор", у першій половині 2019 року "Газ Ком Трейд" увійшла до лідерів з імпорту в Україну газу разом із АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз", ТОВ "ЕРУ Трейдинг" та ТД "Сокар-Україна".

Постачальниками компанії є найбільші європейські енерготрейдери: MOL Commodity Trading LLC; Udinex SPLLC; CYEB GmbH; Promtorg sro; Colombanier Analytics SE; JAS Energy Trading sro; SGaz sro.

Одним із головних контрагентів компанії в Україні є компанія ДТЕК. "Газ Ком Трейд" також здійснює реальні поставки газу до ЄС, повідомляє енерготрейдер на офіційному сайті.

У червні 2019 року компанія посіла друге місце на національному ринку за доходами від реалізації природного газу на енергетичній біржі UEEX. Лише одна торгова сесія газом в липні 2019 року принесла компанії дохід 34,8 млн грн з ПДВ від укладання чотирьох угод на загальний обсяг у 5,76 млн куб м., повідомляє "Скат Трейд".

"Завдяки чесній конкуренції, яку ми складаємо іншим компаніям на ринку українського газу, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні будь-які санкції, що стосувалися б нашої компанії. Жодних натяків на факти несплати передбачених українським законодавством податків і зборів", - зазначається в заяві компанії на "Інтерфакс-Україна".