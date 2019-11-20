Електроенергія подешевшала на 20% в результаті конкуренції на ринку, - Герус

"При прийнятті різних рішень дуже важливо моніторити діяльність учасників ринку, щоб розуміти вплив та ефект на загальну ринкову ситуацію". Про це на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав Народний депутат із фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Парламентар зазначив, що компанія "ДТЕК Павлоградвугілля" є найбільшою вугільною компанією (всього група контролює біля 80% українського вугілля).

За інформацією Геруса, дана компанія мала за 9 місяців наступні фінансові результати:

- Чистий дохід склав 25 млрд грн

- Собівартість склала 14,7 млрд грн

- Валовий прибуток склав 10,3 млрд грн

- Операційний прибуток склав 7,9 млрд грн (зростання 46% до минулого року)

Всього за 9 місяців компанія видобула біля 14 млн тон вугілля, отже, виробнича собівартість біля 1 тис грн за 1 тону вугілля.

Рентабельність по операційному прибутку склала 32%.

"Це дуже хороші фінансові результати. Особливо у такій бідній країні, як наша. Адже це вугілля не продавалося на експорт, а конвертувалося у електроенергію та оплачувалося українськими споживачами. Не можу втручатися у приватний бізнес, але все-таки був би радий, якби ці прибутки компанія використовувала для підвищення зарплат шахтарів, а не на фінансування платних експертів та продажних політиків", - констатував народний депутат Андрій Герус.

І додав, що він обовязково продовжить моніторинг, щоб не довести до зубожіння учасника ринку.

"А поки що зниження ціни електроенергії на 20% - це логічний наслідок демонополізації та посилення конкуренції на ринку. За листопад бюджетні установи, підприємства та інші непобутові споживачі отримають знову знижені рахунки за електроенергію", - резюмував Андрій Герус.