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20 листопада 2019, середа, 14:23 366
Кабмін 2019-11-20T16:00:07+02:00
Українські Новини
Держархбудінспекція бере активну участь у створенні електронного кабінету

Держархбудінспекція бере активну участь у створенні електронного кабінету

BRDO, ДАБІ України, Мінрегіон, Олександр Строкач, Міністерство розвитку громад та територій України, Держархбудінспекція, TAPAS

На робочій зустрічі в Міністерстві розвитку громад та територій України за участі фахівців Мінрегіону, Держархбудінспекції, проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", Офісу ефективного регулювання BRDO обговорено питання поступового впровадження електронного кабінету, повідомляє  Урядовий портал.

Так, на першому етапі, вже у грудні 2019 року, планується запровадити комплекс адміністративних послуг щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС1. Це стосується найпростіших  малоповерхових споруд, які мають невелику (до 300 м2) площу.

Зокрема, як очікується, забудовники зможуть у режимі 24/7 подавати у електронному вигляді повідомлення  про початок виконання підготовчих робіт; будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та щодо об’єктів з незначними наслідками (СС1). А також – повідомити у електронному форматі про зміну даних у повідомленнях, котрі були надані раніше.

Крім того, планується через електронний кабінет приймати декларації про готовність до експлуатації об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, та об’єктів з незначними наслідками (СС1). А також – декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду.

А до кінця 2020 року, як обіцяють у Кабміні, стане можливим отримання дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 та СС3, а також прийняття їх в експлуатацію за допомогою Електронного кабінету.

Із запровадженням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка має запрацювати після набрання чинності відповідного закону,  документи будуть створюватися з використанням Реєстру будівельної діяльності та міститися у відкритому доступі. Це стосуватиметься містобудівних умов та обмежень, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні; дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлення про відмову в його наданні; сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, повідомлення про відмову в його наданні тощо.

Нововведення стосуватиметься всіх учасників містобудівного процесу.

Це дозволить викорінити корупційні зловживання у сфері містобудівної діяльності, адже взаємовідносини суб’єктів містобудування та посадових осіб перейдуть з паперового вигляду в електронний та будуть здійснюватися у відкритому форматі, переконані урядовці.

А до переведення всіх адміністративних послуг в електронний формат забезпечувати  відкриті та прозорі процедури надання документів, що дають право на виконання будівельних робіт, належну організацію прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та дієвий контроль під час будівництва об’єктів, буде Держархбудінспекція, наголосив в.о. Голови ДАБІ Олександр Строкач.

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