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20 листопада 2019, середа, 14:17 7
Суспільство 2019-11-20T15:45:02+02:00
Українські Новини
Більше 70 тисячам жителів Луганської області хочуть відключити воду через борги

Більше 70 тисячам жителів Луганської області хочуть відключити воду через борги

Борги, Луганська область, Відключення води, ЛЕО
Вода. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Вода. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

Енергопостачальна компанія "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) має намір знеструмити комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал", що постачає водою близько 75 тис. жителів Луганської області, через 188 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію.

Про це сказано в повідомленні ЛЕО, передають Українські Новини.

Енергопостачальна компанія має намір знеструмити райводоканал 19 грудня.

"Визначено дату знеструмлення Попаснянського водоканалу - 19.12.2019 року. Борг за електроенергію становить понад 188 млн грн. Змушені звернутися до Президента України та, на жаль, піти на цей крок", - сказано в повідомленні.

Компанія зазначає, що неодноразово зверталася до влади з приводу заборгованості водоканалу, але результатів немає.

"Проблема Попаснянського водоканалу протягом кількох років озвучується ЛЕО на найвищих урядових рівнях. Але безрезультатно, неодноразові звернення залишаються без розгляду, борги продовжують наростати. У нас немає іншого вибору", - заявляє ЛЕО.

Комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал" Попаснянської районної ради забезпечує питною водою жителів 19 населених пунктів Луганської області, в тому числі Попасне, Станицю Луганську, Гірське і Золоте.

Підприємство створено в 2014 році після початку антитерористичної операції рішенням районної ради на базі КП "Компанія Луганськвода" Луганської обласної ради.

Як повідомляли Українські Новини, в Донецькій області відключали воду близько 50 тисячам жителів через ремонт. 


Раніше профспілки заявили, що Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців у найближчі тижні можуть залишитися без світла.

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