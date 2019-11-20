Що чекає українського телеглядача після кодування каналів на супутнику

З нового року українцям доведеться платити за найпопулярніші українські канали.

Уже у січні 2020 р. відкритий "супутник" закодують, тобто доступ до вільного, читай, піратського контенту, буде заблоковано. Наразі триває процес часткового кодування супутникового ТБ сигналу 4 найбільших медіагруп України (1+1 Media, "Медіа Група Україна", Star Light Media, Inter Media Group).

Це означає, що перегляд телепрограм безкоштовно і безпосередньо зі супутника стане недоступним. Загалом український глядач попрощається з безкоштовним переглядом найпопулярніших телеканалів: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, Уніан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ ТБ, ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Інтер, НТН, К1, Піксель, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom (усього 23 провідні канали).

Щоб продовжувати дивитися улюблені українські телеканали далі, українці, які мають "тарілку" повинні заздалегідь подбати про підключення до офіційного провайдера. Гарна новина в тому, що сьогодні глядач вільний обирати між варіантами підключення: провайдер кабельного або супутникового ТБ, IPTV/OTT (інтерактивне телебачення), а також ефірний цифровий сигнал Т2 (прийом на антену) та при наявності покриття.

Незручностей від кодування супутникового сигналу не відчують абоненти, які вже отримують послугу ТБ у свого провайдера. Але треба враховувати той факт, що доступ до сигналу буде лише у офіційних постачальників контенту.

Наприклад, компанія ВОЛЯ отримує сигнал зі супутника легально і через свою кабельну мережу передає його на телевізори та мобільні пристрої телеглядачів. Саме тому, абоненти компанії мають велику перевагу.

Власникам супутникових антен та людям, які ще не визначилися із провайдером, перед підключенням потрібно звернути увагу на вартість додаткового обладнання для перегляду телепрограм, адже воно може потягнути на більш, ніж тисячу гривень. Воля пропонує підключення всього 1 гривню та включає абонентський тюнер у вартість пакету послуг.

Також треба звернути увагу на вигідні варіанти підключення, які б поєднували у собі інтернет та інтерактивне телебачення.

Послуга інтерактивного ТБ - унікальна можливість дивитися сотні рейтингових цифрових каналів з усього світу, в тому числі, у HD якості. Але така пропозиція є не у кожного провайдера. Щоб обрати для себе найкращий варіант та у майбутньому не відчувати жодних незручностей, варто звернути увагу на пропозицію від ВОЛІ, яка пропонує своїм абонентам додатково підключити такі популярні тематичні пакети як "Спорт", "Дитячий" та "Розважальний".

Перевагою інтерактивного ТБ, зокрема, є онлайн-кінотеатр ВОЛЯ Cinema. Він налічує понад 30 тисяч фільмів. Цим ресурсом можна керувати за допомогою простого і зрозумілого програмного гіда. Дивитися таке телебачення можна на будь-якому гаджеті в зручному місці, у зручний час.

Компанія надає доступ до кращого легального пізнавального, спортивного та фільмового контенту високої якості від українських каналів і світових телегігантів таких, як FOX, Discovery, AMC, Nat Geo та інших. У пакетах провайдера понад 30 каналів високої чіткості (HD) ─ найбільша кількість в Україні.

Крім того, у компанії п’ять власних каналів ВОЛЯ CINE+. Особливої уваги заслуговує дитячий контент на каналі CINE+ Kids HD. Він наповнений освітніми та розважальними передачами, популярними мультфільмами і серіалами від Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, DreamWorks тощо.

Аби задовольнити потреби своїх клієнтів, Воля завжди пропонує тільки топові кіноновинки та найкращі прем’єри світу. Найближчим часом абоненти компанії зможуть насолоджуватися хітами про супергероїв "Капітан Марвел" та "Месники: Завершення", оскароносним "Зелена книга", чудовим витвором нового українського кінематографа "Крути 1918", кіноадаптацією Гая Річчі "Аладдін", дитячим бестселером "Крижане серце" та багатьма іншими.

Один із українських провайдерів вже готовий до нової ери телебачення. А чи готові українці споживати дійсно високоякісний контент, дивитися улюблені канали в найкращій якості, а також новинки серіалів менш, ніж через 24 години після світових показів?

Тож, робімо висновки та обираємо кращого партнера для телеперегляду вже сьогодні!