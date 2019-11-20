ДБР розслідує заволодіння правоохоронцями майна приватних підприємств на 7,5 млн гривень, - Варченко

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом заволодіння співробітниками правоохоронних органів майна приватних підприємств на 7,5 млн гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Зареєстрували кримінальне провадження за фактами незаконного вилучення та подальшого заволодіння майном приватних підприємств в особливо великому розмірі, вчинене працівниками правоохоронних органів у співучасті з посадовими особами приватної структури", - написала Варченко.

За її словами, досудове розслідування встановило, що в кінці 2017 правоохоронці, порушивши законні процедури, вилучили у ряду приватних пидпприємств майно балансовою вартістю 7,5 млн гривень.

Далі, всупереч вимогам закону, що встановлюють обов'язок передачі вилученого майна в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), вилучене майно передано на зберігання приватної компанії.

Місцезнаходження останнього встановити не вдалося.

Внаслідок можливих незаконних дій правоохоронців, приватним підприємствам завдано матеріальної шкоди на суму близько 7,5 млн гривень.

Тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до скоєння злочину, збираються докази для обґрунтування підозри правопорушників.

"Також хочу повідомити, що Державне бюро розслідувань почало роботу по виявленню порушень в діяльності правоохоронних органів за зберігання майна, вилученого в ході правоохоронної діяльності, а також його подальшого знищення або переробки", - зазначила Варченко.

Вона зазначила, що таким чином ДБР відреагувало на запит суспільства, оскільки останнім часом повідомлення про те, що правоохоронці заарештовують майно підприємців викликають великий резонанс у ЗМІ та серед громадськості.

"Не буду заперечувати той факт, що нечисті на руку правоохоронці можуть вчиняти протиправні дії під час арешту і вилучення такого майна. Трапляються і факти вилучення майна у підприємців з метою тиснути на них в інтересах конкурентів, вимагання та одержання неправомірної вигоди від власників вилученого майна, або взагалі передачі його на користь третіх осіб", - зазначила перший заступник директора.

Крім того, за її словами, суспільство зацікавлене в інформуванні про подальшу долю вилученого з обороту недоброякісного або контрафактного майна, що підлягає переробці або знищенню, контрабандних товарів, оскільки існують ризики незаконного потрапляння такого майна у тіньовий обіг на території України.

Варченко нагадала, що відповідальність за такі дії передбачена ст. 388 "незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації", ст. 365 «перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" Кримінального кодексу.