Податкова поліція фабрикує нову справу проти"СофтОіл", – власник компанії

Податкова поліція відкрила нову сфабриковану справу проти компанії "СофтОіл". На думку юристів, це чергова спроба рейдерської атаки на дорогоцінний вантаж вартістю 7 мільйонів доларів. Про це повідомляють "Подробиці-ТВ".

"Буквально на минулому тижні я був на допиті. Суть справи полягає у тому, що я нібито в самого себе вкрав оливу. На сьогоднішній день за мною постійно слідкують. Отримую погрози на свою адресу. За цим стоїть Сергій Пеньков (перший замголови Дніпропетровської ДФС – ред.)", - повідомив журналістам директор компанії "СофтОіл" Дмитро Олійник.

У травні до порту Миколаєва танкерами доправили 11,5 тисяч тонн базової оливи, вартістю понад 7 мільйонів доларів. Імпортувала мастило дніпровська компанія "СофтОіл". Як зазначають адвокати "СофтОіл", олива належить компанії і нікуди не вибувала зїї власності компанії. Тому, навіть події, як кримінального правопорушення не відбулося, і що розслідувати у даному випадку - невідомо.

"Ні компанія "СофтОіл", ні її власники, ні керівники, ні колишні власники - ніхто не звертався до прокуратури із заявою про вчинення цього злочину, тому що його не було вчинено. Потерпілих у даному кримінальному провадженні немає. Але прокуратура та податкова міліція вперто продовжують у даному випадку щось розслідувати", - наголосив адвокат Андрій Слюсар.

Як зазначають журналісти, попри виграні судові процеси, компанія "СофтОіл" не може отримати доступ до імпортованої базової оливи, яку підприємство закупило півроку тому. Нагадаємо, тоді дніпровські податківці заарештували вантаж.

Більше того, в червні 2019 рокодного з керівників компанії, Кирила Суворова викрали і силоміць утримували майже місяць. Згодомжурналістиз'ясували: організуваввикрадення перший заступник начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Сергій Пеньков, який самобмовився в ефірі загальнонаціонального телеканалу.

"Ми могли його кудись вивезти, закрити у підвалі. Але розуміємо, що завтра це буде розворот щодо нас, що ми його там погано утримали. Тому просто селимо його на базу відпочинку на окраїні Дніпра. І він просто там живе", - заявив тоді Пеньков.

Як зазначив громадський Бондарчук, попри акції протесту з боку активістів, Пеньков продовжує займати свою посаду.

"Він, можливо подав, або подавав документи на участь у конкурсах Служби Безпеки України. Цетакожсвідчить про те, щовін в схемі в системі, і допокивінсидить на важелях і можепевним чином керуватицюситуацію, абобратиактивну в ній участь - блокувати діяльність підприємства - доти і є безлад. Правоохоронні органи, і в тому числі, контролюючі, - абсолютно блокують своєю бездіяльністю і слабким бажанням розібратися в ситуації", - зазначив Бондарчук.

Як зазначають журналісти, свою позицію компанія"СофтОіл" неодноразово доводила у судах. Остаточним рішенням Миколаївського апеляційного суду встановлено, що в діях директора компанії не було правопорушення. Рішенням Жовтневого районного суду м Дніпра підтверджено незаконність обшуку і вилученняоливи, проведеного податковою міліцією, але досініхто не покараний. Чому Державне бюро розслідувань, яке могло б встановити справедливість у ситуації, зволікає - питання риторичне.

Раніше повідомлялось, що в червні 2019 року одного з керівників компанії, Кирила Суворова викрали і силоміць утримували майже місяць співробітники Дніпропетровської податкової міліції. "На нас виходили посередники, як ми розуміємо, від Пенькова і пропонували "допомогу" у вирішенні проблеми за істотну подяку. Але я відкинув такий формат вирішення проблеми і жорстко вимагаю повернути Кирила і залишити компанію в спокої", - заявив тоді власник компанії Дмитро Олійник.